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Флешка Silicon Power 32Gb Ultima U03 SP032GBUF2U03V1W USB2.0 white купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Silicon Power 32Gb Ultima U03 SP032GBUF2U03V1W USB2.0 white

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Флешка Silicon Power 32Gb Ultima U03 SP032GBUF2U03V1W USB2.0 white - фото 1
Флешка Silicon Power 32Gb Ultima U03 SP032GBUF2U03V1W USB2.0 white - фото 2
Флешка Silicon Power 32Gb Ultima U03 SP032GBUF2U03V1W USB2.0 white - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
  • Флешка Silicon Power 32Gb Ultima U03 SP032GBUF2U03V1W USB2.0 white - фото 1
  • Флешка Silicon Power 32Gb Ultima U03 SP032GBUF2U03V1W USB2.0 white - фото 2
  • Флешка Silicon Power 32Gb Ultima U03 SP032GBUF2U03V1W USB2.0 white - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
640 руб.  850 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 229501
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка Silicon Power 32Gb Ultima U03 SP032GBUF2U03V1W USB2.0 white
640 руб. -25%
850 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
да
Резервное копирование данных
да
Сжатие данных
нет
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х3х1
Вес, г.
13

Описание товара Флешка Silicon Power 32Gb Ultima U03 SP032GBUF2U03V1W USB2.0 white

Элегантный дизайн SP Ultima U03 отличается простотой и классическим стилем. Лицевая сторона корпуса напоминает сверкающие грани кристалла. Новый накопитель также оснащен выдвижным коннектором для удобства пользователей.



Теги товара: 32 Гб, с паролем

Отзывы о товаре Флешка Silicon Power 32Gb Ultima U03 SP032GBUF2U03V1W USB2.0 white




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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
да
Резервное копирование данных
да
Сжатие данных
нет
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
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Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Страна производитель
Китай
Описание
Элегантный дизайн SP Ultima U03 отличается простотой и классическим стилем. Лицевая сторона корпуса напоминает сверкающие грани кристалла. Новый накопитель также оснащен выдвижным коннектором для удобства пользователей.


Теги товара: 32 Гб, с паролем
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Флешка Silicon Power 32Gb Ultima U03 SP032GBUF2U03V1W USB2.0 white - по цене 640 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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