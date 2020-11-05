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Флешка Silicon Power 32Gb Ultima U03 SP032GBUF2U03V1W USB2.0 white

Артикул: 229501
  • Флешка Silicon Power 32Gb Ultima U03 SP032GBUF2U03V1W USB2.0 white - фото 1
  • Флешка Silicon Power 32Gb Ultima U03 SP032GBUF2U03V1W USB2.0 white - фото 2
  • Флешка Silicon Power 32Gb Ultima U03 SP032GBUF2U03V1W USB2.0 white - фото 3
Флешка Silicon Power 32Gb Ultima U03 SP032GBUF2U03V1W USB2.0 white - фото 1
Флешка Silicon Power 32Gb Ultima U03 SP032GBUF2U03V1W USB2.0 white - фото 2
Флешка Silicon Power 32Gb Ultima U03 SP032GBUF2U03V1W USB2.0 white - фото 3
560 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 229501
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSilicon Power
Тип товараUSB-флеш-накопитель
ReadyBoostнет
Аппаратное шифрование данныхнет
Водонепроницаемый корпуснет
Выдвижной разъемда
Датчик считывания отпечатка пальцанет
Защита от перезаписинет
Защита паролемда
ИнтерфейсUSB 2.0
Материал корпусапластик
Объем памяти, Гб32
Размеры (ШxДxТ)20x55x9 мм
Резервное копирование данныхда
Сжатие данныхнет
Элегантный дизайн SP Ultima U03 отличается простотой и классическим стилем. Лицевая сторона корпуса напоминает сверкающие грани кристалла. Новый накопитель также оснащен выдвижным коннектором для удобства пользователей.


Теги товара: 32 Гб, с паролем.


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Флешка Silicon Power 32Gb Ultima U03 SP032GBUF2U03V1W USB2.0 white - стоимость товара 560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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