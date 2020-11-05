Бинокль STURMAN 10-30x60

Биноклю STURMAN 10–30x60 пригодится на рыбалке, и на охоте, и в трудном походе, и на экскурсии. Биноклем удобно пользоваться с рук, но есть и возможность установки на штатив для длительных наблюдений. Обрезиненный корпус не скользит в руках. Это покрытие имеет и защитные функции, предохраняя конструкцию от повреждения от ударов.