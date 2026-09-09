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Бинокль Veber Classic БПШЦ 10x50 VRWA широкоугольный, серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль Veber Classic БПШЦ 10x50 VRWA широкоугольный, серый

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Бинокль Veber Classic БПШЦ 10x50 VRWA широкоугольный, серый - фото 1
Бинокль Veber Classic БПШЦ 10x50 VRWA широкоугольный, серый - фото 2
Бинокль Veber Classic БПШЦ 10x50 VRWA широкоугольный, серый - фото 3
Бинокль Veber Classic БПШЦ 10x50 VRWA широкоугольный, серый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Назначение
туристический
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
58-71 мм
Увеличение
10x
Цвет корпуса
черный
  • Бинокль Veber Classic БПШЦ 10x50 VRWA широкоугольный, серый - фото 1
  • Бинокль Veber Classic БПШЦ 10x50 VRWA широкоугольный, серый - фото 2
  • Бинокль Veber Classic БПШЦ 10x50 VRWA широкоугольный, серый - фото 3
  • Бинокль Veber Classic БПШЦ 10x50 VRWA широкоугольный, серый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
5 000 руб.  6 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232460
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Назначение
туристический
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
58-71 мм
Увеличение
10x
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х9
Вес, кг.
1

Описание товара Бинокль Veber Classic БПШЦ 10x50 VRWA широкоугольный, серый

Увеличение 10х, диаметр объектива 50 мм. Классический «полевой» бинокль. Многослойное просветляющее покрытие, призмы из стекла Bak-4, широкий угол обзора (WA). Поворотно-выдвижные наглазники окуляров twist-up, обрезиненный (VR) влагозащищенный металлически корпус. Полужесткая сумка в комплекте

Отзывы о товаре Бинокль Veber Classic БПШЦ 10x50 VRWA широкоугольный, серый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Назначение
туристический
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
58-71 мм
Увеличение
10x
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Увеличение 10х, диаметр объектива 50 мм. Классический «полевой» бинокль. Многослойное просветляющее покрытие, призмы из стекла Bak-4, широкий угол обзора (WA). Поворотно-выдвижные наглазники окуляров twist-up, обрезиненный (VR) влагозащищенный металлически корпус. Полужесткая сумка в комплекте
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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