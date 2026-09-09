Бинокль Veber Classic БПШЦ 10x50 VRWA широкоугольный, серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Назначение
туристический
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
58-71 мм
Увеличение
10x
Цвет корпуса
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%5 000 руб. 6 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232460
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Назначение
туристический
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
58-71 мм
Увеличение
10x
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х9
Вес, кг.
1
Описание товара Бинокль Veber Classic БПШЦ 10x50 VRWA широкоугольный, серый
Увеличение 10х, диаметр объектива 50 мм. Классический «полевой» бинокль. Многослойное просветляющее покрытие, призмы из стекла Bak-4, широкий угол обзора (WA). Поворотно-выдвижные наглазники окуляров twist-up, обрезиненный (VR) влагозащищенный металлически корпус. Полужесткая сумка в комплекте
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Бренд
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Назначение
туристический
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
58-71 мм
Увеличение
10x
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Увеличение 10х, диаметр объектива 50 мм. Классический «полевой» бинокль. Многослойное просветляющее покрытие, призмы из стекла Bak-4, широкий угол обзора (WA). Поворотно-выдвижные наглазники окуляров twist-up, обрезиненный (VR) влагозащищенный металлически корпус. Полужесткая сумка в комплекте
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
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