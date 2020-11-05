8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бинокль Veber Classic БПЦ 8x30 VR серый

Артикул: 232467
Бинокль Veber Classic БПЦ 8x30 VR серый
3 690 руб. 
Купить
+ 156 КэтКоинов
Артикул: 232467
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендVeber
Тип товараБинокли
Увеличение8x
Диаметр объектива40 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпусметалл
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусасерый
Вес, гр550
Бинокль Veber Classic БПЦ 8x30 VR – это небольшой и легкий бинокль на Porro-призмах, который отлично справится с любыми наблюдениями на открытом воздухе. Вы с удовольствием возьмете его с собой на природу, рыбалку или охоту. Бинокль передает яркое и контрастное изображение, радует естественной цветопередачей и удобно лежит в руках. Все оптические элементы бинокля сделаны из стекла BK-7, а линзы полностью просветлены. Крупный центральный барабан фокусировки облегчает быструю и плавную настройку на резкость. Им удобно пользоваться даже в перчатках. Наглазники окуляров изготовлены из резины, благодаря чему даже длительные наблюдения не доставляют неудобств. Корпус Veber Classic БПЦ 8x30 VR сделан из металла и покрыт резиной для защиты от пыли, грязи, ударов и влаги. Стандартное резьбовое крепление позволяет устанавливать бинокль на штатив.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Бинокль Veber Classic БПЦ 8x30 VR серый - этот товар вы можете купить по цене 3690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...