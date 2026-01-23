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Бинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VL

3 Отзывы
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Бинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VL - фото 1
Бинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VL - фото 2
Бинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VL - фото 3
Бинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VL - фото 4
Бинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VL - фото 5
Бинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VL - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
  • Бинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VL - фото 1
  • Бинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VL - фото 2
  • Бинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VL - фото 3
  • Бинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VL - фото 4
  • Бинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VL - фото 5
  • Бинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VL - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
4 110 руб.  5 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232464
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х9
Вес, кг.
1.1

Описание товара Бинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VL

Универсальная модель. В этот бинокль возможно не только обнаружить и вести цель, c его увеличением в 10-крат удобно рассматривать и детали интересующего объекта. Объектив диаметром 50 мм собирает достаточно света, чтобы использовать бинокль в ближних сумерках. Мягкие резиновые наглазники окуляров, эргономичный корпус и широкий барабанчик наводки на резкость позволяют максимально комфортно использовать бинокль. Длительное наблюдение с рук может быть затруднительным для неподготовленного наблюдателя, т. к. габариты и вес прибора достаточно велики. Бинокль имеет отверстие с резьбой 1/4 дюйма для установки на фотоштатив (через адаптер, приобретается отдельно). Бинокль Veber Classic БПШЦ 10x50 имеет металлический обрезиненный корпус и многослойное трудноистираемое просветляющее покрытие линз объективов и окуляров.

Отзывы о товаре Бинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VL

Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
сергей к.

Достоинства:


Комментарий:
Пришли два бинокля целые ,уже радует. соответствуют заявленым характеристикам и китайскому качеству.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Бинокль понравился.Приятно взять в руки.Плохо держатся защитные колпаки на окулярах,все время сваливаются.Все что касается увеличения 10 кратности...не с чем сравнить.Поверю производителю..
Источник: Яндекс Маркет
22.11.2025
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
отличный бинокль, такой как хотел в машину, рекомендую.



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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальная модель. В этот бинокль возможно не только обнаружить и вести цель, c его увеличением в 10-крат удобно рассматривать и детали интересующего объекта. Объектив диаметром 50 мм собирает достаточно света, чтобы использовать бинокль в ближних сумерках. Мягкие резиновые наглазники окуляров, эргономичный корпус и широкий барабанчик наводки на резкость позволяют максимально комфортно использовать бинокль. Длительное наблюдение с рук может быть затруднительным для неподготовленного наблюдателя, т. к. габариты и вес прибора достаточно велики. Бинокль имеет отверстие с резьбой 1/4 дюйма для установки на фотоштатив (через адаптер, приобретается отдельно). Бинокль Veber Classic БПШЦ 10x50 имеет металлический обрезиненный корпус и многослойное трудноистираемое просветляющее покрытие линз объективов и окуляров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
сергей к.

Достоинства:


Комментарий:
Пришли два бинокля целые ,уже радует. соответствуют заявленым характеристикам и китайскому качеству.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Бинокль понравился.Приятно взять в руки.Плохо держатся защитные колпаки на окулярах,все время сваливаются.Все что касается увеличения 10 кратности...не с чем сравнить.Поверю производителю..
Источник: Яндекс Маркет
22.11.2025
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
отличный бинокль, такой как хотел в машину, рекомендую.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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