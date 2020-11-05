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Бинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VL

Артикул: 232464
  • Бинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VL - фото 1
  • Бинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VL - фото 2
  • Бинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VL - фото 3
  • Бинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VL - фото 4
  • Бинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VL - фото 5
  • Бинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VL - фото 6
Бинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VL - фото 1
Бинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VL - фото 2
Бинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VL - фото 3
Бинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VL - фото 4
Бинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VL - фото 5
Бинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VL - фото 6
3 960 руб. 
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+ 132 КэтКоинов
Артикул: 232464
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендVeber
Тип товараБинокли
Увеличение10x
Диаметр объектива50 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпусметалл
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусачерный
Вес, гр785
Универсальная модель. В этот бинокль возможно не только обнаружить и вести цель, c его увеличением в 10-крат удобно рассматривать и детали интересующего объекта. Объектив диаметром 50 мм собирает достаточно света, чтобы использовать бинокль в ближних сумерках. Мягкие резиновые наглазники окуляров, эргономичный корпус и широкий барабанчик наводки на резкость позволяют максимально комфортно использовать бинокль. Длительное наблюдение с рук может быть затруднительным для неподготовленного наблюдателя, т. к. габариты и вес прибора достаточно велики. Бинокль имеет отверстие с резьбой 1/4 дюйма для установки на фотоштатив (через адаптер, приобретается отдельно). Бинокль Veber Classic БПШЦ 10x50 имеет металлический обрезиненный корпус и многослойное трудноистираемое просветляющее покрытие линз объективов и окуляров.


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Самовывоз невозможен
Бинокль Veber Classic БПШЦ 10*50 VL - по цене 3960 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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