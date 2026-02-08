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Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-24*50 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-24*50

30 Отзывы
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Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-24*50 - фото 1
Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-24*50 - фото 2
Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-24*50 - фото 3
Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-24*50 - фото 4
Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-24*50 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
24x
  • Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-24*50 - фото 1
  • Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-24*50 - фото 2
  • Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-24*50 - фото 3
  • Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-24*50 - фото 4
  • Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-24*50 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
3 990 руб.  6 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232401
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
24x
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х22х10
Вес, кг.
1.2

Описание товара Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-24*50

Среднеразмерный Zoom бинокль с очень хорошей светосилой (особенно при 8x). Прибор хорошо ложится в руку, имеет удобные органы управления (диоптрийная настройка и фокусировка). Металлический корпус, обклеенный плотной гидрофобной резиной. Удобное широкое кольцо фокусировки, можно работать в перчатках. Трудноистираемое многослойное (синее) просветление оптических элементов. Призмы бинокля изготовлены из оптического стекла BaK-4. Хорошо выраженный стереоэффект.

Отзывы о товаре Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-24*50

Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
В общем не плохо. Скажу сразу сравнивать не с чем но штука не плохая и сосед оценил.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Олег А.

Достоинства:


Комментарий:
отличный бинокль. пришло раньше срока. качество на уровне.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Сделан добротно, приближает хорошо. На счёт 32× есть сомнения. Окуляры очень большие, сложно сфокусироваться обеими глазами, давят на переносицу. Много пластика. Чехол простенький, от удара не спасёт.
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Анна Е.

Достоинства:


Комментарий:
Я в восторге! Прекрасно, что есть изменяемый зум от 10 до 30 крат На видео постаралась показать...Уж как получилось, не судите строго У меня телефон не приближает так, чтоб увидеть рекламную вывеску и что на ней написано, как этот шикарный бинокль! У нас теперь новое развлечениепоявилось
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный бинокль, все аккуратно сделано, ничего не болтается и не заедает. Качество картинки хорошее, отдельно заказал треногу и крепление для него,
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2026
Артем О.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая детализация картинны на расстоянии до 1 км
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2026
Эдуард К.

Достоинства:


Комментарий:
не ожидал, качество супер хотя сравнивать особо не с чем, картинка класс, на удаленку чуть темнит да и максималке штатив нужен, однозначно рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2026
Кирилл Ш.

Достоинства:


Комментарий:
все работает, сравнить не с чем, первый бинокль такого плана
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2026
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
супер, по хорошему нужен штатив для дальней работы.на 100 метров видно какие очки у человека
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Евгений Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший бинокль. Можно брать продавец упаковал с пупыркой за это спасибо!!!
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2025
Ланеева Ольга

Достоинства:


Комментарий:
Хороший бинокль. Сделан качественно сделан. В чехле, с двух сторон защитные накладки, линзы чистые. Довольны покупкой.
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший прорезиненый корпус, отличная сумка для хранения в комплекте.
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2025
Наталья Л.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился. В темное время суток хорошие и четкие изображения. Классно увеличивает. Мужу на подарок принесла 4 шт, выбрал этот
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
купил ребёнку. ща эти деньги нормальный прибор. правда неудобно что диоптрийная настройка есть только в одном глазу
Источник: Яндекс Маркет
29.09.2025
Игорь Я.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший бинокль. Для развлечения и туризма вполне подойдёт. Даже луну видно
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2025
Айнур Ф.

Достоинства:


Комментарий:
отличный бинокль, качество хорошее, это мой первый бинокль
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший бинокль. При максимальном увеличении есть небольшие хроматические аберрации.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Вера К.

Достоинства:


Комментарий:
все соответствует заявленному. товаром довольна. спасибо
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Тимофей Л.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный бинокль, оказывается хороший бинокль стоит очень дорого ,а это больше любительский вариант
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Надежда М.

Достоинства:


Комментарий:
Не плохой бинокль, но под линзой оказалась соринка , не критично но немного мешает.
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает в соответствии с инструкцией. Для меня (дилетанта) - прекрасный товар. Правда крышечки на окуляры очень тонкие и мягкие, а поэтому слабо фиксируются - есть угроза их потерять, если носить не в сумке.
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2024
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Бинокль понравился. Выглядит крепким, нигде не скрипит, не люфтит. Картинку показывает ясную, увеличивает ее на всех диапазонах увеличения. На высоком увеличении картинка темнеет. Чем выше увеличение, тем темнее картинка и сильнее тряска. Лучше всего использовать бинокль днём. Колёсико фокусировки вращается легко без заедания и скрипа. Бинокль привезли из магазина Тандем. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
23.10.2024
Наталья

Достоинства:


Комментарий:
Внешний вид хороший,тяжёлый. Брали на подарок. Вдаль увеличивает хорошо. При сильном увеличении картинка прыгает.Есть зум,чехол,ремешок всё в комплекте
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2024
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Никогда не было бинокля.купил для интереса.пока особо не разобрался,но вещь добротная
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2024
Наталья М.

Достоинства:


Комментарий:
Ручной зум на обеих окулярах, выдает даже больше чем мой прошлый 10х50, еще металлическая оправа что даже лучше чем пластмассовая
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2024
Руслан П.

Достоинства:


Комментарий:
Бинокль собран качественно, ничего не люфтит. Кратность зума честная в отличие от других китайских более дешёвых аналогов. Резкость и светосила порадовали, но при сильном зумировании пользоваться практически невозможно без штатива или опоры на что-либо. Попытался заснять на видео при оптическом зуме с телефона 4,3х.
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Мощный бинокль. Выглядит презентабельно. Понравилось, что крышечки объективов на ремешках, не потеряются. В комплекте протирочная ткань, шейный ремешок, футляр
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2024
ВЛАДИМИР О.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный кофр, бинокль на ощупь приятный. И что не маловажно, он увеличивает. Я доволен. Зум очень удобно расположен, можно не отрывая взгляд приблизить. Супер!
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2024
Натали Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Прикольная игрушка. Я приобрела для наблюдения за облаками. Но скажу сразу, штатив - наше всё . У меня руки трясутся, как у алкоголика)))) Поэтому простое наблюдение привело к укачиванию. Вообще у меня за 15 лет было много разных биноклей. Включая армейские и для морского флота. Так что смело говорю, этот бинокль - шикарен для своей бюджетности! Смело покупайте. Очень качественный
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2024
Виталий А.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший бинокль за эти деньги. В руках ощущается как вещь, а не игрушка. Изображение хорошего качества, даже ночью все видно. Ручки управления на своих местах, все удобно сделано. Корпус прорезиненый. В комплекте сумка и ремешок. К покупке рекомендую.



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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
24x
Страна производитель
Китай
Описание
Среднеразмерный Zoom бинокль с очень хорошей светосилой (особенно при 8x). Прибор хорошо ложится в руку, имеет удобные органы управления (диоптрийная настройка и фокусировка). Металлический корпус, обклеенный плотной гидрофобной резиной. Удобное широкое кольцо фокусировки, можно работать в перчатках. Трудноистираемое многослойное (синее) просветление оптических элементов. Призмы бинокля изготовлены из оптического стекла BaK-4. Хорошо выраженный стереоэффект.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
В общем не плохо. Скажу сразу сравнивать не с чем но штука не плохая и сосед оценил.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Олег А.

Достоинства:


Комментарий:
отличный бинокль. пришло раньше срока. качество на уровне.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Сделан добротно, приближает хорошо. На счёт 32× есть сомнения. Окуляры очень большие, сложно сфокусироваться обеими глазами, давят на переносицу. Много пластика. Чехол простенький, от удара не спасёт.
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Анна Е.

Достоинства:


Комментарий:
Я в восторге! Прекрасно, что есть изменяемый зум от 10 до 30 крат На видео постаралась показать...Уж как получилось, не судите строго У меня телефон не приближает так, чтоб увидеть рекламную вывеску и что на ней написано, как этот шикарный бинокль! У нас теперь новое развлечениепоявилось
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный бинокль, все аккуратно сделано, ничего не болтается и не заедает. Качество картинки хорошее, отдельно заказал треногу и крепление для него,
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2026
Артем О.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая детализация картинны на расстоянии до 1 км
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2026
Эдуард К.

Достоинства:


Комментарий:
не ожидал, качество супер хотя сравнивать особо не с чем, картинка класс, на удаленку чуть темнит да и максималке штатив нужен, однозначно рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2026
Кирилл Ш.

Достоинства:


Комментарий:
все работает, сравнить не с чем, первый бинокль такого плана
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2026
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
супер, по хорошему нужен штатив для дальней работы.на 100 метров видно какие очки у человека
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2025
Евгений Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший бинокль. Можно брать продавец упаковал с пупыркой за это спасибо!!!
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2025
Ланеева Ольга

Достоинства:


Комментарий:
Хороший бинокль. Сделан качественно сделан. В чехле, с двух сторон защитные накладки, линзы чистые. Довольны покупкой.
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший прорезиненый корпус, отличная сумка для хранения в комплекте.
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2025
Наталья Л.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился. В темное время суток хорошие и четкие изображения. Классно увеличивает. Мужу на подарок принесла 4 шт, выбрал этот
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
купил ребёнку. ща эти деньги нормальный прибор. правда неудобно что диоптрийная настройка есть только в одном глазу
Источник: Яндекс Маркет
29.09.2025
Игорь Я.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший бинокль. Для развлечения и туризма вполне подойдёт. Даже луну видно
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2025
Айнур Ф.

Достоинства:


Комментарий:
отличный бинокль, качество хорошее, это мой первый бинокль
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший бинокль. При максимальном увеличении есть небольшие хроматические аберрации.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Вера К.

Достоинства:


Комментарий:
все соответствует заявленному. товаром довольна. спасибо
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Тимофей Л.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный бинокль, оказывается хороший бинокль стоит очень дорого ,а это больше любительский вариант
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Надежда М.

Достоинства:


Комментарий:
Не плохой бинокль, но под линзой оказалась соринка , не критично но немного мешает.
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает в соответствии с инструкцией. Для меня (дилетанта) - прекрасный товар. Правда крышечки на окуляры очень тонкие и мягкие, а поэтому слабо фиксируются - есть угроза их потерять, если носить не в сумке.
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2024
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Бинокль понравился. Выглядит крепким, нигде не скрипит, не люфтит. Картинку показывает ясную, увеличивает ее на всех диапазонах увеличения. На высоком увеличении картинка темнеет. Чем выше увеличение, тем темнее картинка и сильнее тряска. Лучше всего использовать бинокль днём. Колёсико фокусировки вращается легко без заедания и скрипа. Бинокль привезли из магазина Тандем. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
23.10.2024
Наталья

Достоинства:


Комментарий:
Внешний вид хороший,тяжёлый. Брали на подарок. Вдаль увеличивает хорошо. При сильном увеличении картинка прыгает.Есть зум,чехол,ремешок всё в комплекте
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2024
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Никогда не было бинокля.купил для интереса.пока особо не разобрался,но вещь добротная
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2024
Наталья М.

Достоинства:


Комментарий:
Ручной зум на обеих окулярах, выдает даже больше чем мой прошлый 10х50, еще металлическая оправа что даже лучше чем пластмассовая
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2024
Руслан П.

Достоинства:


Комментарий:
Бинокль собран качественно, ничего не люфтит. Кратность зума честная в отличие от других китайских более дешёвых аналогов. Резкость и светосила порадовали, но при сильном зумировании пользоваться практически невозможно без штатива или опоры на что-либо. Попытался заснять на видео при оптическом зуме с телефона 4,3х.
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Мощный бинокль. Выглядит презентабельно. Понравилось, что крышечки объективов на ремешках, не потеряются. В комплекте протирочная ткань, шейный ремешок, футляр
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2024
ВЛАДИМИР О.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный кофр, бинокль на ощупь приятный. И что не маловажно, он увеличивает. Я доволен. Зум очень удобно расположен, можно не отрывая взгляд приблизить. Супер!
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2024
Натали Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Прикольная игрушка. Я приобрела для наблюдения за облаками. Но скажу сразу, штатив - наше всё . У меня руки трясутся, как у алкоголика)))) Поэтому простое наблюдение привело к укачиванию. Вообще у меня за 15 лет было много разных биноклей. Включая армейские и для морского флота. Так что смело говорю, этот бинокль - шикарен для своей бюджетности! Смело покупайте. Очень качественный
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2024
Виталий А.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший бинокль за эти деньги. В руках ощущается как вещь, а не игрушка. Изображение хорошего качества, даже ночью все видно. Ручки управления на своих местах, все удобно сделано. Корпус прорезиненый. В комплекте сумка и ремешок. К покупке рекомендую.


Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-24*50 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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