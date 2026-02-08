Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-24*50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
24x
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%3 990 руб. 6 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232401
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
24x
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х22х10
Вес, кг.
1.2
Описание товара Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-24*50
Среднеразмерный Zoom бинокль с очень хорошей светосилой (особенно при 8x). Прибор хорошо ложится в руку, имеет удобные органы управления (диоптрийная настройка и фокусировка). Металлический корпус, обклеенный плотной гидрофобной резиной. Удобное широкое кольцо фокусировки, можно работать в перчатках. Трудноистираемое многослойное (синее) просветление оптических элементов. Призмы бинокля изготовлены из оптического стекла BaK-4. Хорошо выраженный стереоэффект.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
24x
Страна производитель
Китай
Среднеразмерный Zoom бинокль с очень хорошей светосилой (особенно при 8x). Прибор хорошо ложится в руку, имеет удобные органы управления (диоптрийная настройка и фокусировка). Металлический корпус, обклеенный плотной гидрофобной резиной. Удобное широкое кольцо фокусировки, можно работать в перчатках. Трудноистираемое многослойное (синее) просветление оптических элементов. Призмы бинокля изготовлены из оптического стекла BaK-4. Хорошо выраженный стереоэффект.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Достоинства:
Комментарий:
В общем не плохо. Скажу сразу сравнивать не с чем но штука не плохая и сосед оценил.
Достоинства:
Комментарий:
отличный бинокль. пришло раньше срока. качество на уровне.
Достоинства:
Комментарий:
Сделан добротно, приближает хорошо. На счёт 32× есть сомнения. Окуляры очень большие, сложно сфокусироваться обеими глазами, давят на переносицу. Много пластика. Чехол простенький, от удара не спасёт.
Достоинства:
Комментарий:
Я в восторге! Прекрасно, что есть изменяемый зум от 10 до 30 крат На видео постаралась показать...Уж как получилось, не судите строго У меня телефон не приближает так, чтоб увидеть рекламную вывеску и что на ней написано, как этот шикарный бинокль! У нас теперь новое развлечениепоявилось
Достоинства:
Комментарий:
Отличный бинокль, все аккуратно сделано, ничего не болтается и не заедает. Качество картинки хорошее, отдельно заказал треногу и крепление для него,
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая детализация картинны на расстоянии до 1 км
Достоинства:
Комментарий:
не ожидал, качество супер хотя сравнивать особо не с чем, картинка класс, на удаленку чуть темнит да и максималке штатив нужен, однозначно рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
все работает, сравнить не с чем, первый бинокль такого плана
Достоинства:
Комментарий:
супер, по хорошему нужен штатив для дальней работы.на 100 метров видно какие очки у человека
Достоинства:
Комментарий:
Хороший бинокль. Можно брать продавец упаковал с пупыркой за это спасибо!!!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший бинокль. Сделан качественно сделан. В чехле, с двух сторон защитные накладки, линзы чистые. Довольны покупкой.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший прорезиненый корпус, отличная сумка для хранения в комплекте.
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился. В темное время суток хорошие и четкие изображения. Классно увеличивает. Мужу на подарок принесла 4 шт, выбрал этот
Достоинства:
Комментарий:
купил ребёнку. ща эти деньги нормальный прибор. правда неудобно что диоптрийная настройка есть только в одном глазу
Достоинства:
Комментарий:
Хороший бинокль. Для развлечения и туризма вполне подойдёт. Даже луну видно
Достоинства:
Комментарий:
отличный бинокль, качество хорошее, это мой первый бинокль
Достоинства:
Комментарий:
Хороший бинокль. При максимальном увеличении есть небольшие хроматические аберрации.
Достоинства:
Комментарий:
все соответствует заявленному. товаром довольна. спасибо
Достоинства:
Комментарий:
нормальный бинокль, оказывается хороший бинокль стоит очень дорого ,а это больше любительский вариант
Достоинства:
Комментарий:
Не плохой бинокль, но под линзой оказалась соринка , не критично но немного мешает.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает в соответствии с инструкцией. Для меня (дилетанта) - прекрасный товар. Правда крышечки на окуляры очень тонкие и мягкие, а поэтому слабо фиксируются - есть угроза их потерять, если носить не в сумке.
Достоинства:
Комментарий:
Бинокль понравился. Выглядит крепким, нигде не скрипит, не люфтит. Картинку показывает ясную, увеличивает ее на всех диапазонах увеличения. На высоком увеличении картинка темнеет. Чем выше увеличение, тем темнее картинка и сильнее тряска. Лучше всего использовать бинокль днём. Колёсико фокусировки вращается легко без заедания и скрипа. Бинокль привезли из магазина Тандем. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Внешний вид хороший,тяжёлый. Брали на подарок. Вдаль увеличивает хорошо. При сильном увеличении картинка прыгает.Есть зум,чехол,ремешок всё в комплекте
Достоинства:
Комментарий:
Никогда не было бинокля.купил для интереса.пока особо не разобрался,но вещь добротная
Достоинства:
Комментарий:
Ручной зум на обеих окулярах, выдает даже больше чем мой прошлый 10х50, еще металлическая оправа что даже лучше чем пластмассовая
Достоинства:
Комментарий:
Бинокль собран качественно, ничего не люфтит. Кратность зума честная в отличие от других китайских более дешёвых аналогов. Резкость и светосила порадовали, но при сильном зумировании пользоваться практически невозможно без штатива или опоры на что-либо. Попытался заснять на видео при оптическом зуме с телефона 4,3х.
Достоинства:
Комментарий:
Мощный бинокль. Выглядит презентабельно. Понравилось, что крышечки объективов на ремешках, не потеряются. В комплекте протирочная ткань, шейный ремешок, футляр
Достоинства:
Комментарий:
Удобный кофр, бинокль на ощупь приятный. И что не маловажно, он увеличивает. Я доволен. Зум очень удобно расположен, можно не отрывая взгляд приблизить. Супер!
Достоинства:
Комментарий:
Прикольная игрушка. Я приобрела для наблюдения за облаками. Но скажу сразу, штатив - наше всё . У меня руки трясутся, как у алкоголика)))) Поэтому простое наблюдение привело к укачиванию. Вообще у меня за 15 лет было много разных биноклей. Включая армейские и для морского флота. Так что смело говорю, этот бинокль - шикарен для своей бюджетности! Смело покупайте. Очень качественный
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший бинокль за эти деньги. В руках ощущается как вещь, а не игрушка. Изображение хорошего качества, даже ночью все видно. Ручки управления на своих местах, все удобно сделано. Корпус прорезиненый. В комплекте сумка и ремешок. К покупке рекомендую.
Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-24*50 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-24*50
Достоинства:
Комментарий:
В общем не плохо. Скажу сразу сравнивать не с чем но штука не плохая и сосед оценил.
Достоинства:
Комментарий:
отличный бинокль. пришло раньше срока. качество на уровне.
Достоинства:
Комментарий:
Сделан добротно, приближает хорошо. На счёт 32× есть сомнения. Окуляры очень большие, сложно сфокусироваться обеими глазами, давят на переносицу. Много пластика. Чехол простенький, от удара не спасёт.
Достоинства:
Комментарий:
Я в восторге! Прекрасно, что есть изменяемый зум от 10 до 30 крат На видео постаралась показать...Уж как получилось, не судите строго У меня телефон не приближает так, чтоб увидеть рекламную вывеску и что на ней написано, как этот шикарный бинокль! У нас теперь новое развлечениепоявилось
Достоинства:
Комментарий:
Отличный бинокль, все аккуратно сделано, ничего не болтается и не заедает. Качество картинки хорошее, отдельно заказал треногу и крепление для него,
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая детализация картинны на расстоянии до 1 км
Достоинства:
Комментарий:
не ожидал, качество супер хотя сравнивать особо не с чем, картинка класс, на удаленку чуть темнит да и максималке штатив нужен, однозначно рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
все работает, сравнить не с чем, первый бинокль такого плана
Достоинства:
Комментарий:
супер, по хорошему нужен штатив для дальней работы.на 100 метров видно какие очки у человека
Достоинства:
Комментарий:
Хороший бинокль. Можно брать продавец упаковал с пупыркой за это спасибо!!!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший бинокль. Сделан качественно сделан. В чехле, с двух сторон защитные накладки, линзы чистые. Довольны покупкой.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший прорезиненый корпус, отличная сумка для хранения в комплекте.
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился. В темное время суток хорошие и четкие изображения. Классно увеличивает. Мужу на подарок принесла 4 шт, выбрал этот
Достоинства:
Комментарий:
купил ребёнку. ща эти деньги нормальный прибор. правда неудобно что диоптрийная настройка есть только в одном глазу
Достоинства:
Комментарий:
Хороший бинокль. Для развлечения и туризма вполне подойдёт. Даже луну видно
Достоинства:
Комментарий:
отличный бинокль, качество хорошее, это мой первый бинокль
Достоинства:
Комментарий:
Хороший бинокль. При максимальном увеличении есть небольшие хроматические аберрации.
Достоинства:
Комментарий:
все соответствует заявленному. товаром довольна. спасибо
Достоинства:
Комментарий:
нормальный бинокль, оказывается хороший бинокль стоит очень дорого ,а это больше любительский вариант
Достоинства:
Комментарий:
Не плохой бинокль, но под линзой оказалась соринка , не критично но немного мешает.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает в соответствии с инструкцией. Для меня (дилетанта) - прекрасный товар. Правда крышечки на окуляры очень тонкие и мягкие, а поэтому слабо фиксируются - есть угроза их потерять, если носить не в сумке.
Достоинства:
Комментарий:
Бинокль понравился. Выглядит крепким, нигде не скрипит, не люфтит. Картинку показывает ясную, увеличивает ее на всех диапазонах увеличения. На высоком увеличении картинка темнеет. Чем выше увеличение, тем темнее картинка и сильнее тряска. Лучше всего использовать бинокль днём. Колёсико фокусировки вращается легко без заедания и скрипа. Бинокль привезли из магазина Тандем. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Внешний вид хороший,тяжёлый. Брали на подарок. Вдаль увеличивает хорошо. При сильном увеличении картинка прыгает.Есть зум,чехол,ремешок всё в комплекте
Достоинства:
Комментарий:
Никогда не было бинокля.купил для интереса.пока особо не разобрался,но вещь добротная
Достоинства:
Комментарий:
Ручной зум на обеих окулярах, выдает даже больше чем мой прошлый 10х50, еще металлическая оправа что даже лучше чем пластмассовая
Достоинства:
Комментарий:
Бинокль собран качественно, ничего не люфтит. Кратность зума честная в отличие от других китайских более дешёвых аналогов. Резкость и светосила порадовали, но при сильном зумировании пользоваться практически невозможно без штатива или опоры на что-либо. Попытался заснять на видео при оптическом зуме с телефона 4,3х.
Достоинства:
Комментарий:
Мощный бинокль. Выглядит презентабельно. Понравилось, что крышечки объективов на ремешках, не потеряются. В комплекте протирочная ткань, шейный ремешок, футляр
Достоинства:
Комментарий:
Удобный кофр, бинокль на ощупь приятный. И что не маловажно, он увеличивает. Я доволен. Зум очень удобно расположен, можно не отрывая взгляд приблизить. Супер!
Достоинства:
Комментарий:
Прикольная игрушка. Я приобрела для наблюдения за облаками. Но скажу сразу, штатив - наше всё . У меня руки трясутся, как у алкоголика)))) Поэтому простое наблюдение привело к укачиванию. Вообще у меня за 15 лет было много разных биноклей. Включая армейские и для морского флота. Так что смело говорю, этот бинокль - шикарен для своей бюджетности! Смело покупайте. Очень качественный
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший бинокль за эти деньги. В руках ощущается как вещь, а не игрушка. Изображение хорошего качества, даже ночью все видно. Ручки управления на своих местах, все удобно сделано. Корпус прорезиненый. В комплекте сумка и ремешок. К покупке рекомендую.