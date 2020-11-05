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Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-32*50

Артикул: 232400
  • Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-32*50 - фото 1
  • Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-32*50 - фото 2
  • Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-32*50 - фото 3
  • Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-32*50 - фото 4
  • Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-32*50 - фото 5
  • Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-32*50 - фото 6
Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-32*50 - фото 1
Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-32*50 - фото 2
Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-32*50 - фото 3
Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-32*50 - фото 4
Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-32*50 - фото 5
Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-32*50 - фото 6
4 300 руб. 
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+ 134 КэтКоинов
Артикул: 232400
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендVeber
Тип товараБинокли
Увеличение32x
Диаметр объектива50 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпусметалл
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусачерный
Вес, гр920
Среднеразмерный Zoom бинокль с очень хорошей светосилой (особенно при 8x). Максимальный диапазон зуммирования — от 8х до 32х (следует помнить, что при увеличении 32х, светосила прибора минимальна, поэтому наблюдать возможно только хорошо освещенные объекты). Прибор хорошо ложится в руку, имеет удобные органы управления (диоптрийная настройка и фокусировка). Металлический корпус, обклеенный плотной гидрофобной резиной. Удобное широкое кольцо фокусировки. Трудноистираемое многослойное (синее) просветвление оптических элементов. Достаточно компактный и легкий - то что нужно для дальних походов. Хорошо выраженный стереоэффект. Бинокль хорошо «держит» фокус практически во всем диапазоне зуммирования, подфокусировка для сохранения объектов наблюдения в резкости — минимальна.


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Самовывоз невозможен
Бинокль Veber БПЦ ZOOM 8-32*50 – стоимость товара 4300 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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