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Бинокль Veber Classic PRO 7x32 VR камуфлированный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль Veber Classic PRO 7x32 VR камуфлированный

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Бинокль Veber Classic PRO 7x32 VR камуфлированный - фото 1
Бинокль Veber Classic PRO 7x32 VR камуфлированный - фото 2
Бинокль Veber Classic PRO 7x32 VR камуфлированный - фото 3
Бинокль Veber Classic PRO 7x32 VR камуфлированный - фото 4
Бинокль Veber Classic PRO 7x32 VR камуфлированный - фото 5
Бинокль Veber Classic PRO 7x32 VR камуфлированный - фото 6
Бинокль Veber Classic PRO 7x32 VR камуфлированный - фото 7
Бинокль Veber Classic PRO 7x32 VR камуфлированный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
32
Увеличение
7x
  • Бинокль Veber Classic PRO 7x32 VR камуфлированный - фото 1
  • Бинокль Veber Classic PRO 7x32 VR камуфлированный - фото 2
  • Бинокль Veber Classic PRO 7x32 VR камуфлированный - фото 3
  • Бинокль Veber Classic PRO 7x32 VR камуфлированный - фото 4
  • Бинокль Veber Classic PRO 7x32 VR камуфлированный - фото 5
  • Бинокль Veber Classic PRO 7x32 VR камуфлированный - фото 6
  • Бинокль Veber Classic PRO 7x32 VR камуфлированный - фото 7
  • Бинокль Veber Classic PRO 7x32 VR камуфлированный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666609
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
32
Увеличение
7x
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х15х8
Вес, г.
900

Описание товара Бинокль Veber Classic PRO 7x32 VR камуфлированный

Veber Classic PRO 7x32 VR – камуфлированный бинокль с центральной фокусировкой в пластиковом корпусе с отделкой резиной (VR). Корпус бинокля выполнен из пластика, но наиболее ответственные подвижные детали – из металла.

Отзывы о товаре Бинокль Veber Classic PRO 7x32 VR камуфлированный




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
32
Увеличение
7x
Страна производитель
Китай
Описание
Veber Classic PRO 7x32 VR – камуфлированный бинокль с центральной фокусировкой в пластиковом корпусе с отделкой резиной (VR). Корпус бинокля выполнен из пластика, но наиболее ответственные подвижные детали – из металла.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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