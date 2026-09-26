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Бинокль ночного видения Veber NVB 080FHD цифровой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль ночного видения Veber NVB 080FHD цифровой

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Бинокль ночного видения Veber NVB 080FHD цифровой - фото 1
Бинокль ночного видения Veber NVB 080FHD цифровой - фото 2
Бинокль ночного видения Veber NVB 080FHD цифровой - фото 3
Бинокль ночного видения Veber NVB 080FHD цифровой - фото 4
Бинокль ночного видения Veber NVB 080FHD цифровой - фото 5
Бинокль ночного видения Veber NVB 080FHD цифровой - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокли
  • Бинокль ночного видения Veber NVB 080FHD цифровой - фото 1
  • Бинокль ночного видения Veber NVB 080FHD цифровой - фото 2
  • Бинокль ночного видения Veber NVB 080FHD цифровой - фото 3
  • Бинокль ночного видения Veber NVB 080FHD цифровой - фото 4
  • Бинокль ночного видения Veber NVB 080FHD цифровой - фото 5
  • Бинокль ночного видения Veber NVB 080FHD цифровой - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621154
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокли
Размеры в упаковке, см
19х18х8
Вес, кг.
2.4

Описание товара Бинокль ночного видения Veber NVB 080FHD цифровой

Бинокль ночного видения NVB 080FHD с оптическим увеличением от 1 до 10х и восьмикратным цифровым зумом предоставляет возможность рассматривать объекты на удалении, в темное время суток (в т.ч. абсолютной темноте) и при ярком освещении днем. Бинокль ночного видения NVB 080FHD отличается большими увеличением и светосилой, благодаря применению объектива диаметром 30 мм и просветленной оптики. Оптическое зуммирование с ручной фокусировкой на расстоянии от одного сантиметра помноженное на цифровой зум, позволяет получить невероятно четкую картинку с 80-кратным увеличением. Независимо от дистанции наблюдения, картинка в окуляре будет резкая и контрастная, на грани возможности разрешения человеческого глаза, сопоставимая с оптическим биноклем по качеству. Благодаря встроенному рекордеру, пользователь может записывать фото и видео высокого качества в любой момент наблюдения, сохраняя все значимые кадры. Бинокль станет незаменимым помощником туристам, охотникам и рыболовам, поисковикам и спасателям, и многим другим, кто ведет наблюдения вне зависимости от времени суток.

Отзывы о товаре Бинокль ночного видения Veber NVB 080FHD цифровой




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокли
Описание
Бинокль ночного видения NVB 080FHD с оптическим увеличением от 1 до 10х и восьмикратным цифровым зумом предоставляет возможность рассматривать объекты на удалении, в темное время суток (в т.ч. абсолютной темноте) и при ярком освещении днем. Бинокль ночного видения NVB 080FHD отличается большими увеличением и светосилой, благодаря применению объектива диаметром 30 мм и просветленной оптики. Оптическое зуммирование с ручной фокусировкой на расстоянии от одного сантиметра помноженное на цифровой зум, позволяет получить невероятно четкую картинку с 80-кратным увеличением. Независимо от дистанции наблюдения, картинка в окуляре будет резкая и контрастная, на грани возможности разрешения человеческого глаза, сопоставимая с оптическим биноклем по качеству. Благодаря встроенному рекордеру, пользователь может записывать фото и видео высокого качества в любой момент наблюдения, сохраняя все значимые кадры. Бинокль станет незаменимым помощником туристам, охотникам и рыболовам, поисковикам и спасателям, и многим другим, кто ведет наблюдения вне зависимости от времени суток.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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