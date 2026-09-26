Бинокль ночного видения Veber NVB 080FHD цифровой
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Характеристики
Описание товара Бинокль ночного видения Veber NVB 080FHD цифровой
Бинокль ночного видения NVB 080FHD с оптическим увеличением от 1 до 10х и восьмикратным цифровым зумом предоставляет возможность рассматривать объекты на удалении, в темное время суток (в т.ч. абсолютной темноте) и при ярком освещении днем. Бинокль ночного видения NVB 080FHD отличается большими увеличением и светосилой, благодаря применению объектива диаметром 30 мм и просветленной оптики. Оптическое зуммирование с ручной фокусировкой на расстоянии от одного сантиметра помноженное на цифровой зум, позволяет получить невероятно четкую картинку с 80-кратным увеличением. Независимо от дистанции наблюдения, картинка в окуляре будет резкая и контрастная, на грани возможности разрешения человеческого глаза, сопоставимая с оптическим биноклем по качеству. Благодаря встроенному рекордеру, пользователь может записывать фото и видео высокого качества в любой момент наблюдения, сохраняя все значимые кадры. Бинокль станет незаменимым помощником туристам, охотникам и рыболовам, поисковикам и спасателям, и многим другим, кто ведет наблюдения вне зависимости от времени суток.
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