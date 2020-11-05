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Бинокль Veber Classic БПЦ 7*50 VR кам.

Артикул: 232476
Бинокль Veber Classic БПЦ 7*50 VR кам.
3 700 руб. 
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+ 123 КэтКоинов
Артикул: 232476
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендVeber
Тип товараБинокли
Увеличение7x
Диаметр объектива50 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпусметалл
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусакамуфляж
Вес, гр720
Бинокль Veber Classic БПЦ 7x50 VR – классический бинокль с широким полем зрения. Лучшими сферами применения для него будут: наблюдения за животными и птицами, охота, рыбалка, просмотр спортивных мероприятий. Бинокль удобно лежит в руках, передает четкую и контрастную картинку, не боится влаги и пыли. В основе бинокля лежат классические Porro-призмы с просветленными оптическими элементами. 7-кратное увеличение позволяет детально рассматривать сильно удаленные объекты, а светосильные объективы хорошо справляются с наблюдениями при слабой освещенности. Корпус бинокля изготовлен из металла и покрыт резиной. Есть возможность установки на штатив при помощи стандартного резьбового крепления. Центральная фокусировка позволяет плавно настраивать резкость картинки, а резиновые наглазники обеспечивают комфорт при длительных наблюдениях.


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Самовывоз невозможен
Бинокль Veber Classic БПЦ 7*50 VR кам. - стоимость товара 3700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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