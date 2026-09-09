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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232476
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Описание товара Бинокль Veber Classic БПЦ 7*50 VR кам.
Бинокль Veber Classic БПЦ 7x50 VR – классический бинокль с широким полем зрения. Лучшими сферами применения для него будут: наблюдения за животными и птицами, охота, рыбалка, просмотр спортивных мероприятий. Бинокль удобно лежит в руках, передает четкую и контрастную картинку, не боится влаги и пыли. В основе бинокля лежат классические Porro-призмы с просветленными оптическими элементами. 7-кратное увеличение позволяет детально рассматривать сильно удаленные объекты, а светосильные объективы хорошо справляются с наблюдениями при слабой освещенности. Корпус бинокля изготовлен из металла и покрыт резиной. Есть возможность установки на штатив при помощи стандартного резьбового крепления. Центральная фокусировка позволяет плавно настраивать резкость картинки, а резиновые наглазники обеспечивают комфорт при длительных наблюдениях.
Бинокль Veber Classic БПЦ 7x50 VR – классический бинокль с широким полем зрения. Лучшими сферами применения для него будут: наблюдения за животными и птицами, охота, рыбалка, просмотр спортивных мероприятий. Бинокль удобно лежит в руках, передает четкую и контрастную картинку, не боится влаги и пыли. В основе бинокля лежат классические Porro-призмы с просветленными оптическими элементами. 7-кратное увеличение позволяет детально рассматривать сильно удаленные объекты, а светосильные объективы хорошо справляются с наблюдениями при слабой освещенности. Корпус бинокля изготовлен из металла и покрыт резиной. Есть возможность установки на штатив при помощи стандартного резьбового крепления. Центральная фокусировка позволяет плавно настраивать резкость картинки, а резиновые наглазники обеспечивают комфорт при длительных наблюдениях.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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