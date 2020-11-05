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Бинокль Veber Ultra Sport БН 8-17*25

Артикул: 232408
  • Бинокль VEBER БН 8-17*25 Veber Ultra Sport - фото 1
  • Бинокль VEBER БН 8-17*25 Veber Ultra Sport - фото 2
  • Бинокль VEBER БН 8-17*25 Veber Ultra Sport - фото 3
  • Бинокль VEBER БН 8-17*25 Veber Ultra Sport - фото 4
  • Бинокль VEBER БН 8-17*25 Veber Ultra Sport - фото 5
Бинокль VEBER БН 8-17*25 Veber Ultra Sport - фото 1
Бинокль VEBER БН 8-17*25 Veber Ultra Sport - фото 2
Бинокль VEBER БН 8-17*25 Veber Ultra Sport - фото 3
Бинокль VEBER БН 8-17*25 Veber Ultra Sport - фото 4
Бинокль VEBER БН 8-17*25 Veber Ultra Sport - фото 5
3 920 руб. 
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+ 112 КэтКоинов
Артикул: 232408
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендVeber
Тип товараБинокли
Увеличение17x
Диаметр объектива25 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпусметалл
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусачерный
Вес, гр273
Универсальный бинокль. Где бы ни находился зритель — на «галерке» стадиона или в партере театра — всегда можно подобрать лучшее увеличение из диапазона от 8 до 17-крат для наблюдения за происходящим действием. Бинокль имеет брызгозащищенное исполнение. Благодаря многослойному просветлению оптики, картинка яркая (даже в легких сумерках) и имеет реальную цветопередачу. Изображение резкое, четкое, без искажений по краю поля зрения даже при увеличении 17х. При смене увеличения подфокусировка не требуется. Очень удобная эргономика, рычажок зуммирования приспособлен под управление большим пальцем правой руки. Прибор хорошо защищен от небрежного обращения - благодаря конструкции корпуса, удары в области объективов не приведут к двоению изображения. Жесткий кейс в комплекте. В кейсе предусмотрено место, куда можно положить ключи, небольшой портмоне, сигареты.


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Самовывоз невозможен
Бинокль Veber Ultra Sport БН 8-17*25 - стоимость товара 3920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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