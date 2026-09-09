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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232408
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Описание товара Бинокль Veber Ultra Sport БН 8-17*25
Универсальный бинокль. Где бы ни находился зритель — на «галерке» стадиона или в партере театра — всегда можно подобрать лучшее увеличение из диапазона от 8 до 17-крат для наблюдения за происходящим действием. Бинокль имеет брызгозащищенное исполнение. Благодаря многослойному просветлению оптики, картинка яркая (даже в легких сумерках) и имеет реальную цветопередачу. Изображение резкое, четкое, без искажений по краю поля зрения даже при увеличении 17х. При смене увеличения подфокусировка не требуется. Очень удобная эргономика, рычажок зуммирования приспособлен под управление большим пальцем правой руки. Прибор хорошо защищен от небрежного обращения - благодаря конструкции корпуса, удары в области объективов не приведут к двоению изображения. Жесткий кейс в комплекте. В кейсе предусмотрено место, куда можно положить ключи, небольшой портмоне, сигареты.
Универсальный бинокль. Где бы ни находился зритель — на «галерке» стадиона или в партере театра — всегда можно подобрать лучшее увеличение из диапазона от 8 до 17-крат для наблюдения за происходящим действием. Бинокль имеет брызгозащищенное исполнение. Благодаря многослойному просветлению оптики, картинка яркая (даже в легких сумерках) и имеет реальную цветопередачу. Изображение резкое, четкое, без искажений по краю поля зрения даже при увеличении 17х. При смене увеличения подфокусировка не требуется. Очень удобная эргономика, рычажок зуммирования приспособлен под управление большим пальцем правой руки. Прибор хорошо защищен от небрежного обращения - благодаря конструкции корпуса, удары в области объективов не приведут к двоению изображения. Жесткий кейс в комплекте. В кейсе предусмотрено место, куда можно положить ключи, небольшой портмоне, сигареты.
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