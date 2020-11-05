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Бинокль Veber Classic БПШЦ 8x40 VRWA широкоугольный, серый

Артикул: 232457
Бинокль Veber Classic БПШЦ 8x40 VRWA широкоугольный, серый
3 500 руб. 
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+ 117 КэтКоинов
Артикул: 232457
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендVeber
Тип товараБинокли
Увеличение8x
Диаметр объектива40 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпусметалл
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусасерый
Вес, гр700
Бинокль имеет классические «военно-полевые» оптические характеристики. Широкое поле зрения позволяет легко обнаружить и сопровождать цель, а благодаря небольшому весу и размеру прибора, наблюдение комфортно вести длительное время без усталости рук. В сравнении с 8-кратным биноклем с диаметром объектива 30 мм, бинокль Veber Classic БПШЦ 8x40 VRWA собирает света на 70% больше, следовательно он позволяет вести наблюдение в глубоких сумерках. Бинокль Veber Classic БПЦ 8x40 имеет металлический корпус и трудноистираемое просветляющее покрытие линз объективов и окуляров. Благодаря небольшому выносу объективов от корпуса, данная модель достаточно хорошо защищена от повреждений (разъюстировки) и случайных ударов.


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Самовывоз невозможен
Бинокль Veber Classic БПШЦ 8x40 VRWA широкоугольный, серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3500 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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