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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
полевой, военный
Диаметр объектива
40
Регулировка расстояния между зрачками
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232457
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Описание товара Бинокль Veber Classic БПШЦ 8x40 VRWA широкоугольный, серый
Бинокль имеет классические «военно-полевые» оптические характеристики. Широкое поле зрения позволяет легко обнаружить и сопровождать цель, а благодаря небольшому весу и размеру прибора, наблюдение комфортно вести длительное время без усталости рук. В сравнении с 8-кратным биноклем с диаметром объектива 30 мм, бинокль Veber Classic БПШЦ 8x40 VRWA собирает света на 70% больше, следовательно он позволяет вести наблюдение в глубоких сумерках. Бинокль Veber Classic БПЦ 8x40 имеет металлический корпус и трудноистираемое просветляющее покрытие линз объективов и окуляров. Благодаря небольшому выносу объективов от корпуса, данная модель достаточно хорошо защищена от повреждений (разъюстировки) и случайных ударов.
Бинокль имеет классические «военно-полевые» оптические характеристики. Широкое поле зрения позволяет легко обнаружить и сопровождать цель, а благодаря небольшому весу и размеру прибора, наблюдение комфортно вести длительное время без усталости рук. В сравнении с 8-кратным биноклем с диаметром объектива 30 мм, бинокль Veber Classic БПШЦ 8x40 VRWA собирает света на 70% больше, следовательно он позволяет вести наблюдение в глубоких сумерках. Бинокль Veber Classic БПЦ 8x40 имеет металлический корпус и трудноистираемое просветляющее покрытие линз объективов и окуляров. Благодаря небольшому выносу объективов от корпуса, данная модель достаточно хорошо защищена от повреждений (разъюстировки) и случайных ударов.
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