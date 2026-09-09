Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
5 420 руб.
6 930
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232478
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Бинокль Veber Classic БПЦ 16*50 VL
Бинокль Veber Classic БПЦ 16х50 VL – классика от компании Вебер. Мощный светосильный бинокль по приемлемой цене для тех, кто привык к качеству, но не хочет сильно тратиться. Большое увеличение в 16 крат позволит рассмотреть все необходимые детали наблюдаемого объекта. А стеклянная оптика с многослойным просветлением обеспечит четкое и объемное изображение с минимальными цветовыми искажениями. Данная модель имеет широкий удобный барабан центральной фокусировки для максимально быстрой подстройки фокуса – для того, чтобы навести резкость в обоих окулярах прибора одновременно, вам потребуется совершить лишь одно движение. Корпус изготовлен из прочного сплава цинка и алюминия и имеет прорезиненное покрытие «под кожу». Такое покрытие приятно на ощупь и защитит ваш прибор от проникновения внутрь влаги и пыли.
Бинокль Veber Classic БПЦ 16х50 VL – классика от компании Вебер. Мощный светосильный бинокль по приемлемой цене для тех, кто привык к качеству, но не хочет сильно тратиться. Большое увеличение в 16 крат позволит рассмотреть все необходимые детали наблюдаемого объекта. А стеклянная оптика с многослойным просветлением обеспечит четкое и объемное изображение с минимальными цветовыми искажениями. Данная модель имеет широкий удобный барабан центральной фокусировки для максимально быстрой подстройки фокуса – для того, чтобы навести резкость в обоих окулярах прибора одновременно, вам потребуется совершить лишь одно движение. Корпус изготовлен из прочного сплава цинка и алюминия и имеет прорезиненное покрытие «под кожу». Такое покрытие приятно на ощупь и защитит ваш прибор от проникновения внутрь влаги и пыли.
Бинокль Veber Classic БПЦ 16*50 VL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бинокль Veber Classic БПЦ 16*50 VL