Top.Mail.Ru
Бинокль Veber Classic БПЦ 16x50 VR, серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бинокль Veber Classic БПЦ 16x50 VR, серый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Бинокль Veber Classic БПЦ 16x50 VR, серый - фото 1
Бинокль Veber Classic БПЦ 16x50 VR, серый - фото 2
Бинокль Veber Classic БПЦ 16x50 VR, серый - фото 3
Бинокль Veber Classic БПЦ 16x50 VR, серый - фото 4
Бинокль Veber Classic БПЦ 16x50 VR, серый - фото 5
Бинокль Veber Classic БПЦ 16x50 VR, серый - фото 6
Бинокль Veber Classic БПЦ 16x50 VR, серый - фото 7
Бинокль Veber Classic БПЦ 16x50 VR, серый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Назначение
универсальный
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
16x
Цвет корпуса
серый
  • Бинокль Veber Classic БПЦ 16x50 VR, серый - фото 1
  • Бинокль Veber Classic БПЦ 16x50 VR, серый - фото 2
  • Бинокль Veber Classic БПЦ 16x50 VR, серый - фото 3
  • Бинокль Veber Classic БПЦ 16x50 VR, серый - фото 4
  • Бинокль Veber Classic БПЦ 16x50 VR, серый - фото 5
  • Бинокль Veber Classic БПЦ 16x50 VR, серый - фото 6
  • Бинокль Veber Classic БПЦ 16x50 VR, серый - фото 7
  • Бинокль Veber Classic БПЦ 16x50 VR, серый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
5 820 руб.  7 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221379
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Назначение
универсальный
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
16x
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х11
Вес, кг.
1.2

Описание товара Бинокль Veber Classic БПЦ 16x50 VR, серый

Бинокль предназначен в первую очередь для рассматривания удаленных объектов в деталях. Его ближайший аналог Veber Classic БПЦ 15x50. Увеличение бинокля Veber Classic БПЦ 16x50 VR на 6% больше, но при этом на 6% меньше светосила. Габариты и вес приборов аналогичны. Бинокль Veber Classic БПЦ 16x50 VR имеет металлический корпус и многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров.

Отзывы о товаре Бинокль Veber Classic БПЦ 16x50 VR, серый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Назначение
универсальный
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
16x
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль предназначен в первую очередь для рассматривания удаленных объектов в деталях. Его ближайший аналог Veber Classic БПЦ 15x50. Увеличение бинокля Veber Classic БПЦ 16x50 VR на 6% больше, но при этом на 6% меньше светосила. Габариты и вес приборов аналогичны. Бинокль Veber Classic БПЦ 16x50 VR имеет металлический корпус и многослойное, трудноистираемое просветляющее покрытие объективов и окуляров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бинокль Veber Classic БПЦ 16x50 VR, серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...