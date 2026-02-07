Бинокль Veber White Night 8x25 белый/черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232437
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х9х6
Вес, г.
200
Описание товара Бинокль Veber White Night 8x25 белый/черный
Дизайнерский вариант компактного бинокля с ПОРРО-призмами. Широкий угол обзора, оптика с многослойным просветлением. Резкая и контрастная картинка даже при слабом освещении. Жесткий кейс в комплекте.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
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Бренд
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Дизайнерский вариант компактного бинокля с ПОРРО-призмами. Широкий угол обзора, оптика с многослойным просветлением. Резкая и контрастная картинка даже при слабом освещении. Жесткий кейс в комплекте.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Достоинства:
Комментарий:
Бинокль хорошо увеличивает, легкий. Взяли в театр, с галерки видели всю мимику актеров.
Достоинства:
Комментарий:
Папа с удовольствием ходит с биноклем в консерваторию и всматривается в лица прекрасных женщин на сцене
Достоинства:
Комментарий:
Компактный, хорошо приближает, четкость изображения
Достоинства:
Комментарий:
Для театров пойдёт. Жена довольна. Теперь рассматривает морщины на актёрах. Советую.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка целая, бинокль нормальный, все регулировки работают. Надо проверить в деле- на концерте.
Достоинства:
Комментарий:
Симпатичный, лёгкий, приятный на ощупь бинокль. Приближает на 8х. Всё красиво. Всё работает. Кейс чёрного цвета. Покупалось на подарок.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший небольшой бинокль. Ношу очки -2,5, в театре из амфитеатра видно хорошо, глаза не устают. Классная сумочка.
Бинокль Veber White Night 8x25 белый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бинокль Veber White Night 8x25 белый/черный
Достоинства:
Комментарий:
Бинокль хорошо увеличивает, легкий. Взяли в театр, с галерки видели всю мимику актеров.
Достоинства:
Комментарий:
Папа с удовольствием ходит с биноклем в консерваторию и всматривается в лица прекрасных женщин на сцене
Достоинства:
Комментарий:
Компактный, хорошо приближает, четкость изображения
Достоинства:
Комментарий:
Для театров пойдёт. Жена довольна. Теперь рассматривает морщины на актёрах. Советую.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка целая, бинокль нормальный, все регулировки работают. Надо проверить в деле- на концерте.
Достоинства:
Комментарий:
Симпатичный, лёгкий, приятный на ощупь бинокль. Приближает на 8х. Всё красиво. Всё работает. Кейс чёрного цвета. Покупалось на подарок.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший небольшой бинокль. Ношу очки -2,5, в театре из амфитеатра видно хорошо, глаза не устают. Классная сумочка.