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Бинокль Veber 10x25 WP, желто-черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль Veber 10x25 WP, желто-черный

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Бинокль Veber 10x25 WP, желто-черный - фото 1
Бинокль Veber 10x25 WP, желто-черный - фото 2
Бинокль Veber 10x25 WP, желто-черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
  • Бинокль Veber 10x25 WP, желто-черный - фото 1
  • Бинокль Veber 10x25 WP, желто-черный - фото 2
  • Бинокль Veber 10x25 WP, желто-черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221386
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х6
Вес, г.
400

Описание товара Бинокль Veber 10x25 WP, желто-черный

Бинокль Veber БН 10х25 WP – бинокль на основе призм roof с увеличением в 10 крат. Данная модель ориентирована на рыболовов и моряков, а также всех тех, кто часто ведет наблюдения в любых погодных условиях. Водозащищенный корпус позволит больше не беспокоиться за сохранности вашего оптического прибора – уплотненное резиновое покрытие корпуса не позволит влаге проникнуть внутрь.

Отзывы о товаре Бинокль Veber 10x25 WP, желто-черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль Veber БН 10х25 WP – бинокль на основе призм roof с увеличением в 10 крат. Данная модель ориентирована на рыболовов и моряков, а также всех тех, кто часто ведет наблюдения в любых погодных условиях. Водозащищенный корпус позволит больше не беспокоиться за сохранности вашего оптического прибора – уплотненное резиновое покрытие корпуса не позволит влаге проникнуть внутрь.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бинокль Veber 10x25 WP, желто-черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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