Бинокль Veber 10x25 WP, желто-черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221386
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х6
Вес, г.
400
Описание товара Бинокль Veber 10x25 WP, желто-черный
Бинокль Veber БН 10х25 WP – бинокль на основе призм roof с увеличением в 10 крат. Данная модель ориентирована на рыболовов и моряков, а также всех тех, кто часто ведет наблюдения в любых погодных условиях. Водозащищенный корпус позволит больше не беспокоиться за сохранности вашего оптического прибора – уплотненное резиновое покрытие корпуса не позволит влаге проникнуть внутрь.
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Бренд
Тип товара
Бинокль
Назначение
туристический
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Бинокль Veber БН 10х25 WP – бинокль на основе призм roof с увеличением в 10 крат. Данная модель ориентирована на рыболовов и моряков, а также всех тех, кто часто ведет наблюдения в любых погодных условиях. Водозащищенный корпус позволит больше не беспокоиться за сохранности вашего оптического прибора – уплотненное резиновое покрытие корпуса не позволит влаге проникнуть внутрь.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
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