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Бинокль Veber Free Focus БПШ 10x50

Артикул: 232453
  • Бинокль Veber Free Focus БПШ 10x50 - фото 1
  • Бинокль Veber Free Focus БПШ 10x50 - фото 2
  • Бинокль Veber Free Focus БПШ 10x50 - фото 3
  • Бинокль Veber Free Focus БПШ 10x50 - фото 4
  • Бинокль Veber Free Focus БПШ 10x50 - фото 5
  • Бинокль Veber Free Focus БПШ 10x50 - фото 6
Бинокль Veber Free Focus БПШ 10x50 - фото 1
Бинокль Veber Free Focus БПШ 10x50 - фото 2
Бинокль Veber Free Focus БПШ 10x50 - фото 3
Бинокль Veber Free Focus БПШ 10x50 - фото 4
Бинокль Veber Free Focus БПШ 10x50 - фото 5
Бинокль Veber Free Focus БПШ 10x50 - фото 6
2 940 руб. 
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+ 84 КэтКоинов
Артикул: 232453
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендVeber
Тип товараБинокли
Увеличение10x
Диаметр объектива50 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпусметалл
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусачерный
Вес, гр750
Бинокль Veber Free Focus БПШ 10x50 с Porro-призмами является оптическим прибором с уникальной оптической схемой и позволяет вести наблюдение без дополнительной фокусировки. Это особенно удобно при наблюдении за быстроприближающимися и удаляющимися объектами. Оптическая схема бинокля 10x50 Veber Free Focus БПШ максимально использует способность человеческого глаза к аккомодации. Следует помнить, что в биноклях такой конструкции ближняя точка фокусировки составляет около 20 м (против 10–15 у классических). Влагозащищенное исполнение.


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Самовывоз невозможен
Бинокль Veber Free Focus БПШ 10x50 - этот товар вы можете купить по цене 2940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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