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Бинокль VEBER БН 12*32 кам. Veber Sport

Артикул: 232409
  • Бинокль VEBER БН 12*32 кам. Veber Sport - фото 1
  • Бинокль VEBER БН 12*32 кам. Veber Sport - фото 2
  • Бинокль VEBER БН 12*32 кам. Veber Sport - фото 3
  • Бинокль VEBER БН 12*32 кам. Veber Sport - фото 4
  • Бинокль VEBER БН 12*32 кам. Veber Sport - фото 5
  • Бинокль VEBER БН 12*32 кам. Veber Sport - фото 6
Бинокль VEBER БН 12*32 кам. Veber Sport - фото 1
Бинокль VEBER БН 12*32 кам. Veber Sport - фото 2
Бинокль VEBER БН 12*32 кам. Veber Sport - фото 3
Бинокль VEBER БН 12*32 кам. Veber Sport - фото 4
Бинокль VEBER БН 12*32 кам. Veber Sport - фото 5
Бинокль VEBER БН 12*32 кам. Veber Sport - фото 6
2 090 руб. 
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+ 70 КэтКоинов
Артикул: 232409
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендVeber
Тип товараБинокли
Увеличение12x
Диаметр объектива32 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпусметалл
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусакамуфляж
Вес, гр260
12-ти кратный компактный бинокль с диаметром объектива 32 мм. Обрезиненный металлический корпус зелёного цвета, оптика с просветляющим покрытием - этот прибор станет хорошим помощником в походах на природе, где и дымка и марево от нагретой земли могут вносить дискомфорт в процесс наблюдения. Для подстройки под зрение наблюдателя, в конструкции предусмотрена диоптрийная коррекция. Объектив собирает света на 60% больше, чем 25-мм объектив аналогичного 12-ти кратного бинокля. Для наблюдателя картинка в Veber Sport БН 12x32 будет светлее и объекты можно рассматривать на большем расстоянии, чем в бинокль с аналогичным увеличением, но с объективом 25 мм. Этот бинокль - разумный компромисс между светосилой, весогабаритными характеристиками и ценой. Купить бинокль БН 12х32 можно порекомендовать всем тем, кому важна компактность и небольшой вес прибора. Он легко поместится как в бардачке автомобиля, так и в дамской сумочке.


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Самовывоз невозможен
Бинокль VEBER БН 12*32 кам. Veber Sport - этот товар вы можете купить по цене 2090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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