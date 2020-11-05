8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бинокль Veber 8x25 Patriot

Артикул: 232487
  • Бинокль Veber 8x25 Patriot - фото 1
  • Бинокль Veber 8x25 Patriot - фото 2
  • Бинокль Veber 8x25 Patriot - фото 3
  • Бинокль Veber 8x25 Patriot - фото 4
  • Бинокль Veber 8x25 Patriot - фото 5
Бинокль Veber 8x25 Patriot - фото 1
Бинокль Veber 8x25 Patriot - фото 2
Бинокль Veber 8x25 Patriot - фото 3
Бинокль Veber 8x25 Patriot - фото 4
Бинокль Veber 8x25 Patriot - фото 5
2 040 руб. 
Купить
+ 68 КэтКоинов
Артикул: 232487
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендVeber
Тип товараБинокли
Увеличение8x
Диаметр объектива25 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Корпуспластик
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусабелый/красный/синий
Вес, гр204
Этот бинокль может стать не только хорошим подарком к государственному празднику, но и стать полезным прибором для наблюдения спортивных и культурных мероприятий, на митингах, демонстрациях и пр. Выбирая бинокль с расцветкой под российский триколор и надписью на корпусе «Россия, вперёд!», вы подчеркнёте свою подлинную любовь к Родине и настоящий, непоказной патриотизм. Нужно иметь ввиду, что в путешествиях заграницей – не всем понравится бинокль в цветах российского флага в ваших руках!. Бинокль Veber 8x25 Patriot классический бинокль с порро-призмами. Этот бинокль лишен компромиссов, заложенных в классических театральных биноклях, основанных на «галилеевской» конструкции. С патриотической расцветкой под российский триколор и надписью на корпусе «Россия, вперёд!» этот бинокль можно приобрести тем, кто любит нашу родину и горд её достижениями. Интересен этот бинокль и с технической точки зрения. Большие объективы собирают достаточно света, а восьмикратное увеличение достаточно для того, чтобы разглядеть происходящее даже в укромных уголках сцены или спортивной арены. Габариты Veber 8x25 Patriot таковы, что он одинаково хорошо ложится, как в крупную мужскую, так и в миниатюрную женскую руки. Чехол в комплекте.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Бинокль Veber 8x25 Patriot - по цене 2040 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...