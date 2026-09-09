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Бинокль Veber 8x25 Patriot купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль Veber 8x25 Patriot

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Бинокль Veber 8x25 Patriot - фото 1
Бинокль Veber 8x25 Patriot - фото 2
Бинокль Veber 8x25 Patriot - фото 3
Бинокль Veber 8x25 Patriot - фото 4
Бинокль Veber 8x25 Patriot - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
  • Бинокль Veber 8x25 Patriot - фото 1
  • Бинокль Veber 8x25 Patriot - фото 2
  • Бинокль Veber 8x25 Patriot - фото 3
  • Бинокль Veber 8x25 Patriot - фото 4
  • Бинокль Veber 8x25 Patriot - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232487
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х7
Вес, г.
200

Описание товара Бинокль Veber 8x25 Patriot

Этот бинокль может стать не только хорошим подарком к государственному празднику, но и стать полезным прибором для наблюдения спортивных и культурных мероприятий, на митингах, демонстрациях и пр. Выбирая бинокль с расцветкой под российский триколор и надписью на корпусе «Россия, вперёд!», вы подчеркнёте свою подлинную любовь к Родине и настоящий, непоказной патриотизм. Нужно иметь ввиду, что в путешествиях заграницей – не всем понравится бинокль в цветах российского флага в ваших руках!. Бинокль Veber 8x25 Patriot классический бинокль с порро-призмами. Этот бинокль лишен компромиссов, заложенных в классических театральных биноклях, основанных на «галилеевской» конструкции. С патриотической расцветкой под российский триколор и надписью на корпусе «Россия, вперёд!» этот бинокль можно приобрести тем, кто любит нашу родину и горд её достижениями. Интересен этот бинокль и с технической точки зрения. Большие объективы собирают достаточно света, а восьмикратное увеличение достаточно для того, чтобы разглядеть происходящее даже в укромных уголках сцены или спортивной арены. Габариты Veber 8x25 Patriot таковы, что он одинаково хорошо ложится, как в крупную мужскую, так и в миниатюрную женскую руки. Чехол в комплекте.

Отзывы о товаре Бинокль Veber 8x25 Patriot




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот бинокль может стать не только хорошим подарком к государственному празднику, но и стать полезным прибором для наблюдения спортивных и культурных мероприятий, на митингах, демонстрациях и пр. Выбирая бинокль с расцветкой под российский триколор и надписью на корпусе «Россия, вперёд!», вы подчеркнёте свою подлинную любовь к Родине и настоящий, непоказной патриотизм. Нужно иметь ввиду, что в путешествиях заграницей – не всем понравится бинокль в цветах российского флага в ваших руках!. Бинокль Veber 8x25 Patriot классический бинокль с порро-призмами. Этот бинокль лишен компромиссов, заложенных в классических театральных биноклях, основанных на «галилеевской» конструкции. С патриотической расцветкой под российский триколор и надписью на корпусе «Россия, вперёд!» этот бинокль можно приобрести тем, кто любит нашу родину и горд её достижениями. Интересен этот бинокль и с технической точки зрения. Большие объективы собирают достаточно света, а восьмикратное увеличение достаточно для того, чтобы разглядеть происходящее даже в укромных уголках сцены или спортивной арены. Габариты Veber 8x25 Patriot таковы, что он одинаково хорошо ложится, как в крупную мужскую, так и в миниатюрную женскую руки. Чехол в комплекте.
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