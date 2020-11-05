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Сабвуфер Ural AS-D12A Dual Hurricane

Артикул: 219217
  • Сабвуфер Ural AS-D12A Dual Hurricane - фото 1
  • Сабвуфер Ural AS-D12A Dual Hurricane - фото 2
  • Сабвуфер Ural AS-D12A Dual Hurricane - фото 3
  • Сабвуфер Ural AS-D12A Dual Hurricane - фото 4
  • Сабвуфер Ural AS-D12A Dual Hurricane - фото 5
Сабвуфер Ural AS-D12A Dual Hurricane - фото 1
Сабвуфер Ural AS-D12A Dual Hurricane - фото 2
Сабвуфер Ural AS-D12A Dual Hurricane - фото 3
Сабвуфер Ural AS-D12A Dual Hurricane - фото 4
Сабвуфер Ural AS-D12A Dual Hurricane - фото 5
13 550 руб. 
Купить
+ 196 КэтКоинов
Артикул: 219217
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендUral
Тип товараАвтомобильные сабвуферы
Встроенный усилительесть
Высота, см36
Длина, см84
Количество динамиков2
Корпусесть
Мощность1900 Вт
Особенностикоэффициент нелинейных искажений - не более 0,4%
Типактивный
Типоразмер30 см
Чувствительность93 дБ
Ширина, см34.5
Глубокий бас. Мощный встроенный усилитель.Диффузор из шубированной целлюлозы. Возможность подключения к любым автомагнитолам, включая модели без RCA-выходов и штатные головные устройства, без их доработки или замены (возможность подключения по входу высокого уровня). Корпус фазоинверторного типа. Провода для подключения и выносной регулятор баса в комплекте.


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Самовывоз невозможен
Сабвуфер Ural AS-D12A Dual Hurricane - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 13550 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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