Сабвуфер Kicx GT311BPA
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 375971
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
Высота, см
39.8
Импеданс
4 Ом
Количество динамиков
1
Корпус
есть
Материал диффузора
целлюлоза
Мощность
350 Вт
Особенности
защита от перегрева, защита от короткого замыкания
Тип корпуса
фазоинверторный
Типоразмер
12 дюйм.
Чувствительность
90 дБ
Ширина, см
43.4
Размеры в упаковке, см
54х41х41
Вес, кг.
16
Описание товара Сабвуфер Kicx GT311BPA
Активный сабвуфер 12 в корпусе Kicx GT311BPA. Номинальная/максимальная мощность 350/975 Вт.
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Бренд
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
Высота, см
39.8
Импеданс
4 Ом
Количество динамиков
1
Корпус
есть
Материал диффузора
целлюлоза
Мощность
350 Вт
Особенности
защита от перегрева, защита от короткого замыкания
Тип корпуса
фазоинверторный
Типоразмер
12 дюйм.
Чувствительность
90 дБ
Развернуть
Ширина, см
43.4
Активный сабвуфер 12 в корпусе Kicx GT311BPA. Номинальная/максимальная мощность 350/975 Вт.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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