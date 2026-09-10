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Сабвуфер URAL SYMPHONY 12 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сабвуфер URAL SYMPHONY 12

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Сабвуфер URAL SYMPHONY 12 - фото 1
Сабвуфер URAL SYMPHONY 12 - фото 2
Сабвуфер URAL SYMPHONY 12 - фото 3
Сабвуфер URAL SYMPHONY 12 - фото 4
Сабвуфер URAL SYMPHONY 12 - фото 5
Сабвуфер URAL SYMPHONY 12 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
  • Сабвуфер URAL SYMPHONY 12 - фото 1
  • Сабвуфер URAL SYMPHONY 12 - фото 2
  • Сабвуфер URAL SYMPHONY 12 - фото 3
  • Сабвуфер URAL SYMPHONY 12 - фото 4
  • Сабвуфер URAL SYMPHONY 12 - фото 5
  • Сабвуфер URAL SYMPHONY 12 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 345838
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Характеристики

Бренд
URAL
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
Размеры в упаковке, см
54х41х41
Вес, кг.
4

Описание товара Сабвуфер URAL SYMPHONY 12

Литая корзина с улучшенной системой пассивного охлаждения. Волнообразный подвес с максимальной линейностью хода. Быстрый, структурированный бас. Акустические терминалы Hi – End класса. Два кольцевых высокоэффективных ферритовых магнита (180x90x20 мм каждый). Двойная звуковая катушка 2, 5? (64 мм) с высотой намотки 41 мм на алюминиевом каркасе. Двухслойная центрующая шайба из материала Nomex с оптимально подобранным модулем упругости.

Отзывы о товаре Сабвуфер URAL SYMPHONY 12




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
URAL
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
Описание
Литая корзина с улучшенной системой пассивного охлаждения. Волнообразный подвес с максимальной линейностью хода. Быстрый, структурированный бас. Акустические терминалы Hi – End класса. Два кольцевых высокоэффективных ферритовых магнита (180x90x20 мм каждый). Двойная звуковая катушка 2, 5? (64 мм) с высотой намотки 41 мм на алюминиевом каркасе. Двухслойная центрующая шайба из материала Nomex с оптимально подобранным модулем упругости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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