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Сабвуфер ACV BBA-12R купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сабвуфер ACV BBA-12R

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Сабвуфер ACV BBA-12R
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 305743
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Характеристики

Бренд
ACV
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
Встроенный усилитель
Да
Высота, см
37
Импеданс
4
Корпус
есть
Магнит
40 унций
Материал диффузора
целлюлоза
Мощность
1500 Вт
Особенности
материал подвеса резина
Тип корпуса
фазоинверторный
Типоразмер
12 дюйм.
Чувствительность
87±2 дБ
Ширина, см
30.8
Размеры в упаковке, см
54х41х41
Вес, кг.
8.92

Описание товара Сабвуфер ACV BBA-12R

Это активный сабвуфер ACV BBA-12R, исполненный в фазоинверторном корпусе и оснащенный надежным усилителем. Он обладает таким запасом мощности, которого будет достаточно для многих вариантов использования. В этом НЧ компоненте установлена увеличенная звуковая катушка и магнит в 40 унций. Благодаря этому создается сильное поле с отличной мощностью и отдачей.

Отзывы о товаре Сабвуфер ACV BBA-12R




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Характеристики
Бренд
ACV
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
Встроенный усилитель
Да
Высота, см
37
Импеданс
4
Корпус
есть
Магнит
40 унций
Материал диффузора
целлюлоза
Мощность
1500 Вт
Особенности
материал подвеса резина
Тип корпуса
фазоинверторный
Типоразмер
12 дюйм.
Развернуть
Чувствительность
87±2 дБ
Ширина, см
30.8
Описание
Это активный сабвуфер ACV BBA-12R, исполненный в фазоинверторном корпусе и оснащенный надежным усилителем. Он обладает таким запасом мощности, которого будет достаточно для многих вариантов использования. В этом НЧ компоненте установлена увеличенная звуковая катушка и магнит в 40 унций. Благодаря этому создается сильное поле с отличной мощностью и отдачей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сабвуфер ACV BBA-12R - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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