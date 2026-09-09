Сабвуфер ACV BBA-12R
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 305743
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
Встроенный усилитель
Да
Высота, см
37
Импеданс
4
Корпус
есть
Магнит
40 унций
Материал диффузора
целлюлоза
Мощность
1500 Вт
Особенности
материал подвеса резина
Тип корпуса
фазоинверторный
Типоразмер
12 дюйм.
Чувствительность
87±2 дБ
Ширина, см
30.8
Размеры в упаковке, см
54х41х41
Вес, кг.
8.92
Описание товара Сабвуфер ACV BBA-12R
Это активный сабвуфер ACV BBA-12R, исполненный в фазоинверторном корпусе и оснащенный надежным усилителем. Он обладает таким запасом мощности, которого будет достаточно для многих вариантов использования. В этом НЧ компоненте установлена увеличенная звуковая катушка и магнит в 40 унций. Благодаря этому создается сильное поле с отличной мощностью и отдачей.
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Бренд
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
Встроенный усилитель
Да
Высота, см
37
Импеданс
4
Корпус
есть
Магнит
40 унций
Материал диффузора
целлюлоза
Мощность
1500 Вт
Особенности
материал подвеса резина
Тип корпуса
фазоинверторный
Типоразмер
12 дюйм.
Развернуть
Чувствительность
87±2 дБ
Ширина, см
30.8
Это активный сабвуфер ACV BBA-12R, исполненный в фазоинверторном корпусе и оснащенный надежным усилителем. Он обладает таким запасом мощности, которого будет достаточно для многих вариантов использования. В этом НЧ компоненте установлена увеличенная звуковая катушка и магнит в 40 унций. Благодаря этому создается сильное поле с отличной мощностью и отдачей.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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