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Автоакустика Digma DCA-A502 (без решетки) 140Вт 90дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автоакустика Digma DCA-A502 (без решетки) 140Вт 90дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные

13 Отзывы
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Автоакустика Digma DCA-A502 (без решетки) 140Вт 90дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото 1
Автоакустика Digma DCA-A502 (без решетки) 140Вт 90дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
  • Автоакустика Digma DCA-A502 (без решетки) 140Вт 90дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото 1
  • Автоакустика Digma DCA-A502 (без решетки) 140Вт 90дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
1 010 руб.  1 361 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 218575
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Автоакустика
Размеры в упаковке, см
38х29х13
Вес, г.
820

Описание товара Автоакустика Digma DCA-A502 (без решетки) 140Вт 90дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные

Автоакустика Digma DCA-A502 (без решетки) 140Вт 90дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные

Отзывы о товаре Автоакустика Digma DCA-A502 (без решетки) 140Вт 90дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные

Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Евгений Ж.

Достоинства:


Комментарий:
на вид хорошие..пока не ставил.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Константин С.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал в служебную машину, для радио подойдёт, цена - качество соответствует.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Denis D

Достоинства:


Комментарий:
хорошие динамики. Все как в описании
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Роман Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Динамики хорошие , взамен штатной, на датсун
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
с хорошим мафоном динамики отстой только для радио что бы что то балакала.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
хорошее ,уже покупал в другую машину
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Владислав П.

Достоинства:


Комментарий:
колонки для своей цены вполне хорошие. в гараже для фоновой музыки то что надо
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Боярских Александр

Достоинства:


Комментарий:
Сделаны очень аккуратно. Провода и крепления в наличии. В качестве подзвучки сзади подойдут. В качестве фронтальных хорошего, глубокого звучания не получите. Слабые магниты и звуковая катушка.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Олег Л.

Достоинства:


Комментарий:
все подошло и хорошо работает
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Новые, рабочие, обычные колонки, взял для работы без усилителя на заводскую магнитолу, размер соответствует, в общем не дорого и сердито)
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Евгений О.

Достоинства:


Комментарий:
нормальные динамики взамен штатной
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Николай

Достоинства:


Комментарий:
быстрая доставка, пока не установлено
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2024
Андрей Д.

Достоинства:


Комментарий:
ещё не ставил, но взял к магнитоле этой же фирмы, на рабочую машину, магнитолой доволен



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Автоакустика
Описание
Автоакустика Digma DCA-A502 (без решетки) 140Вт 90дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Евгений Ж.

Достоинства:


Комментарий:
на вид хорошие..пока не ставил.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Константин С.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал в служебную машину, для радио подойдёт, цена - качество соответствует.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Denis D

Достоинства:


Комментарий:
хорошие динамики. Все как в описании
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Роман Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Динамики хорошие , взамен штатной, на датсун
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
с хорошим мафоном динамики отстой только для радио что бы что то балакала.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
хорошее ,уже покупал в другую машину
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Владислав П.

Достоинства:


Комментарий:
колонки для своей цены вполне хорошие. в гараже для фоновой музыки то что надо
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Боярских Александр

Достоинства:


Комментарий:
Сделаны очень аккуратно. Провода и крепления в наличии. В качестве подзвучки сзади подойдут. В качестве фронтальных хорошего, глубокого звучания не получите. Слабые магниты и звуковая катушка.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Олег Л.

Достоинства:


Комментарий:
все подошло и хорошо работает
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Новые, рабочие, обычные колонки, взял для работы без усилителя на заводскую магнитолу, размер соответствует, в общем не дорого и сердито)
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Евгений О.

Достоинства:


Комментарий:
нормальные динамики взамен штатной
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Николай

Достоинства:


Комментарий:
быстрая доставка, пока не установлено
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2024
Андрей Д.

Достоинства:


Комментарий:
ещё не ставил, но взял к магнитоле этой же фирмы, на рабочую машину, магнитолой доволен


Автоакустика Digma DCA-A502 (без решетки) 140Вт 90дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные двухполосные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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