Автоакустика Ural Молот АС-М57

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Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 501988
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Широкополосная АС Ural АС-М57 МОЛОТ включает 2 динамика в черном цветовом исполнении, которые имеют овальную форму и габариты 13х18 см. Однополосные динамики с коническими диффузорами имеют небольшую посадочную глубину, равную 59 мм, и подходят для монтажа в дверях салона автомобиля. Они отличаются номинальной выходной мощностью 90 Вт, при этом их максимальная выходная мощность звука находится на уровне 180 Вт. Широкополосная акустическая система Ural АС-М57 МОЛОТ выполнена в классическом дизайне и оптимальна для автолюбителя, который хочет наслаждаться качественным автозвуком во время своих поездок. Динамики устройства рассчитаны на передачу звуков в диапазоне частот 100-17000 Гц. Их чувствительность составляет 94 дБ.
Широкополосная АС Ural АС-М57 МОЛОТ включает 2 динамика в черном цветовом исполнении, которые имеют овальную форму и габариты 13х18 см. Однополосные динамики с коническими диффузорами имеют небольшую посадочную глубину, равную 59 мм, и подходят для монтажа в дверях салона автомобиля. Они отличаются номинальной выходной мощностью 90 Вт, при этом их максимальная выходная мощность звука находится на уровне 180 Вт. Широкополосная акустическая система Ural АС-М57 МОЛОТ выполнена в классическом дизайне и оптимальна для автолюбителя, который хочет наслаждаться качественным автозвуком во время своих поездок. Динамики устройства рассчитаны на передачу звуков в диапазоне частот 100-17000 Гц. Их чувствительность составляет 94 дБ.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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