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Автомагнитола JVC KD-X161 1DIN 4x50Вт

Артикул: 218241
  • Автомагнитола JVC KD-X161 1DIN 4x50Вт - фото 1
  • Автомагнитола JVC KD-X161 1DIN 4x50Вт - фото 2
  • Автомагнитола JVC KD-X161 1DIN 4x50Вт - фото 3
  • Автомагнитола JVC KD-X161 1DIN 4x50Вт - фото 4
  • Автомагнитола JVC KD-X161 1DIN 4x50Вт - фото 5
Автомагнитола JVC KD-X161 1DIN 4x50Вт - фото 1
Автомагнитола JVC KD-X161 1DIN 4x50Вт - фото 2
Автомагнитола JVC KD-X161 1DIN 4x50Вт - фото 3
Автомагнитола JVC KD-X161 1DIN 4x50Вт - фото 4
Автомагнитола JVC KD-X161 1DIN 4x50Вт - фото 5
3 460 руб. 
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+ 55 КэтКоинов
Артикул: 218241
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендJVC
Тип товараАвтомагнитола
AUX вход на перед. панелида
Наличие ТВ-тюнеранет
Читаемые форматыMP3, WMA, FLAC
Функция Съемная панельесть
Типоразмер1 DIN
Тип дисплеямонохромный
Сенсорный дисплейнет
Радиоприемникесть
Поддержка iOS (car play)есть
Поддержка Androidесть
Наличие usb-портаесть
Наличие GPS/Глонасснет
Наличие DVD-проигрывателянет
Наличие CD-проигрывателянет
Наличие Bluetoothнет
Выходная мощность номинальная200 Вт
Кол-во полос эквалайзера3
Состояние товарановый
ВыходыPreAmp тыл, PreAmp сабвуфер
ВходыUSB
Длина, см5.3
Ширина, см18.2
Высота, см10
Вес, кг0.6
Автопроигрыватель JVC KD-X161 – модель от известного производителя, которая будет радовать вас своей надежностью. Устройство соответствует типоразмеру 1DIN, а значит – автопроигрыватель можно установить в большинство моделей легковых автомобилей и транспортных средств других типов. Необходимое условие – соответствие номинала напряжения в бортовой сети 12 В. Автопроигрыватель имеет 4 канала для подключения акустики. Номинальная выходная мощность составляет 22 Вт на канал. Максимальная выходная мощность – 50 Вт на канал. В список форматов воспроизводимых файлов входят все самые распространенные форматы – MP3, WMA, WAV и FLAC. Автопроигрыватель JVC KD-X161 имеет в своем оснащении трехполосный эквалайзер, с помощью которого каждый пользователь сможет настроить нюансы звучания «под себя». Помимо USB-порта, на передней панели устройства расположен линейный вход. Модель совместима с Android-смартфонами V4.1 и выше, а также с iPhone и iPod. Любители радио смогут принимать сигналы радиостанций в диапазонах FM и AM. Установочная глубина устройства невелика: она равна 100 мм.


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Самовывоз невозможен
Автомагнитола JVC KD-X161 1DIN 4x50Вт - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3460 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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