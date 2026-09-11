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Автомагнитола Prology CMX-235 1DIN 4x55Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автомагнитола Prology CMX-235 1DIN 4x55Вт

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Автомагнитола Prology CMX-235 1DIN 4x55Вт - фото 1
Автомагнитола Prology CMX-235 1DIN 4x55Вт - фото 2
Автомагнитола Prology CMX-235 1DIN 4x55Вт - фото 3
Автомагнитола Prology CMX-235 1DIN 4x55Вт - фото 4
Автомагнитола Prology CMX-235 1DIN 4x55Вт - фото 5
Автомагнитола Prology CMX-235 1DIN 4x55Вт - фото 6
Автомагнитола Prology CMX-235 1DIN 4x55Вт - фото 7
Автомагнитола Prology CMX-235 1DIN 4x55Вт - фото 8
Автомагнитола Prology CMX-235 1DIN 4x55Вт - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
цветной
Выходная мощность номинальная
4x55 Вт
Читаемые форматы
MP3, FLAC, WAV
Наличие Bluetooth
да
  • Автомагнитола Prology CMX-235 1DIN 4x55Вт - фото 1
  • Автомагнитола Prology CMX-235 1DIN 4x55Вт - фото 2
  • Автомагнитола Prology CMX-235 1DIN 4x55Вт - фото 3
  • Автомагнитола Prology CMX-235 1DIN 4x55Вт - фото 4
  • Автомагнитола Prology CMX-235 1DIN 4x55Вт - фото 5
  • Автомагнитола Prology CMX-235 1DIN 4x55Вт - фото 6
  • Автомагнитола Prology CMX-235 1DIN 4x55Вт - фото 7
  • Автомагнитола Prology CMX-235 1DIN 4x55Вт - фото 8
  • Автомагнитола Prology CMX-235 1DIN 4x55Вт - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 534843
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Характеристики

Бренд
Prology
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
цветной
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4x55 Вт
Читаемые форматы
MP3, FLAC, WAV
Радиоприемник
да
Поддержка Android Auto
да
Поддержка iOS (car play)
да
Наличие Bluetooth
да
USB
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х8
Вес, г.
500

Описание товара Автомагнитола Prology CMX-235 1DIN 4x55Вт

PROLOGY CMX-235 FM / USB ресивер с Bluetooth, стандартного размера 1DIN, который обеспечивает прием радиостанций в диапазоне FM и воспроизведение медиафайлов MP3, WAV, и FLAC форматов, записанных на USB накопители, передачу звука с внешних источников через линейный аудиовход и беспроводной интерфейс Bluetooth. Парковочная система, входящая в комплект, позволит удобно и безопасно парковать Ваш автомобиль, избегая столкновения. Поддерживается управление мобильным телефоном через интерфейс Bluetooth (ver. 4, 2). Устройством можно управлять при помощи мобильного приложения Prology Audio, установленного на Ваш смартфон с операционной системой Android или iOS.



Теги товара: 1 din

Отзывы о товаре Автомагнитола Prology CMX-235 1DIN 4x55Вт




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Prology
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
цветной
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4x55 Вт
Читаемые форматы
MP3, FLAC, WAV
Радиоприемник
да
Поддержка Android Auto
да
Поддержка iOS (car play)
да
Наличие Bluetooth
да
USB
да
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Страна производитель
Китай
Описание
PROLOGY CMX-235 FM / USB ресивер с Bluetooth, стандартного размера 1DIN, который обеспечивает прием радиостанций в диапазоне FM и воспроизведение медиафайлов MP3, WAV, и FLAC форматов, записанных на USB накопители, передачу звука с внешних источников через линейный аудиовход и беспроводной интерфейс Bluetooth. Парковочная система, входящая в комплект, позволит удобно и безопасно парковать Ваш автомобиль, избегая столкновения. Поддерживается управление мобильным телефоном через интерфейс Bluetooth (ver. 4, 2). Устройством можно управлять при помощи мобильного приложения Prology Audio, установленного на Ваш смартфон с операционной системой Android или iOS.


Теги товара: 1 din
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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