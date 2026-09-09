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Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Диагональ дисплея
3.5
Выходная мощность номинальная
4х40 Вт
Выходная мощность макс. (на канал), Вт
40
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Читаемые форматы
MP3, WMA
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
5 320 руб.
9 000
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 305555
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Описание товара Морской водонепроницаемый ресивер ACV AMR-801RW 4х40Вт/USB/SD/FM/AM, белый
Магнитола ACV AMR-801R оснащена портом USB для чтения файлов популярных форматов и поддерживает воспроизведение по AUX со смартфона. Настроить точное звучание помогут НЧ и ВЧ регуляторы частот.
Магнитола для морских путешествий с радио, интерфейсами USB и AUX. Цифровой медиа-ресивер имеет компактные размеры, что позволяет произвести монтаж практически в любом месте на судне или яхте. Благодаря своей форме магнитола может устанавливаться в стандартный проем тахометра. Исполнена с белой передней панелью.
Воспроизводит АМ и FM диапазоны радио, оснащена RCA линейным аудио выходом для подключения компонентов, а также USB интерфейсом для носителей. Через AUX к морскому ресиверу могут подключаться смартфоны для воспроизведения аудиоконтента.
Водонепроницаемый корпус IPx4 позволяет защитить внутреннюю часть устройства от воды, пыли, соли, песка и солнечного света. В комплекте герметичный разъем USB-AUX.
Магнитола ACV AMR-801R оснащена портом USB для чтения файлов популярных форматов и поддерживает воспроизведение по AUX со смартфона. Настроить точное звучание помогут НЧ и ВЧ регуляторы частот.
Магнитола для морских путешествий с радио, интерфейсами USB и AUX. Цифровой медиа-ресивер имеет компактные размеры, что позволяет произвести монтаж практически в любом месте на судне или яхте. Благодаря своей форме магнитола может устанавливаться в стандартный проем тахометра. Исполнена с белой передней панелью.
Воспроизводит АМ и FM диапазоны радио, оснащена RCA линейным аудио выходом для подключения компонентов, а также USB интерфейсом для носителей. Через AUX к морскому ресиверу могут подключаться смартфоны для воспроизведения аудиоконтента.
Водонепроницаемый корпус IPx4 позволяет защитить внутреннюю часть устройства от воды, пыли, соли, песка и солнечного света. В комплекте герметичный разъем USB-AUX.
Морской водонепроницаемый ресивер ACV AMR-801RW 4х40Вт/USB/SD/FM/AM, белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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