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Морской водонепроницаемый ресивер ACV AMR-801RW 4х40Вт/USB/SD/FM/AM, белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Морской водонепроницаемый ресивер ACV AMR-801RW 4х40Вт/USB/SD/FM/AM, белый

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Морской водонепроницаемый ресивер ACV AMR-801RW 4х40Вт/USB/SD/FM/AM, белый - фото 1
Морской водонепроницаемый ресивер ACV AMR-801RW 4х40Вт/USB/SD/FM/AM, белый - фото 2
Морской водонепроницаемый ресивер ACV AMR-801RW 4х40Вт/USB/SD/FM/AM, белый - фото 3
Морской водонепроницаемый ресивер ACV AMR-801RW 4х40Вт/USB/SD/FM/AM, белый - фото 4
Морской водонепроницаемый ресивер ACV AMR-801RW 4х40Вт/USB/SD/FM/AM, белый - фото 5
Морской водонепроницаемый ресивер ACV AMR-801RW 4х40Вт/USB/SD/FM/AM, белый - фото 6
Морской водонепроницаемый ресивер ACV AMR-801RW 4х40Вт/USB/SD/FM/AM, белый - фото 7
Морской водонепроницаемый ресивер ACV AMR-801RW 4х40Вт/USB/SD/FM/AM, белый - фото 8
Морской водонепроницаемый ресивер ACV AMR-801RW 4х40Вт/USB/SD/FM/AM, белый - фото 9
Морской водонепроницаемый ресивер ACV AMR-801RW 4х40Вт/USB/SD/FM/AM, белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Диагональ дисплея
3.5
Выходная мощность номинальная
4х40 Вт
Выходная мощность макс. (на канал), Вт
40
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Читаемые форматы
MP3, WMA
  • Морской водонепроницаемый ресивер ACV AMR-801RW 4х40Вт/USB/SD/FM/AM, белый - фото 1
  • Морской водонепроницаемый ресивер ACV AMR-801RW 4х40Вт/USB/SD/FM/AM, белый - фото 2
  • Морской водонепроницаемый ресивер ACV AMR-801RW 4х40Вт/USB/SD/FM/AM, белый - фото 3
  • Морской водонепроницаемый ресивер ACV AMR-801RW 4х40Вт/USB/SD/FM/AM, белый - фото 4
  • Морской водонепроницаемый ресивер ACV AMR-801RW 4х40Вт/USB/SD/FM/AM, белый - фото 5
  • Морской водонепроницаемый ресивер ACV AMR-801RW 4х40Вт/USB/SD/FM/AM, белый - фото 6
  • Морской водонепроницаемый ресивер ACV AMR-801RW 4х40Вт/USB/SD/FM/AM, белый - фото 7
  • Морской водонепроницаемый ресивер ACV AMR-801RW 4х40Вт/USB/SD/FM/AM, белый - фото 8
  • Морской водонепроницаемый ресивер ACV AMR-801RW 4х40Вт/USB/SD/FM/AM, белый - фото 9
  • Морской водонепроницаемый ресивер ACV AMR-801RW 4х40Вт/USB/SD/FM/AM, белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
5 320 руб.  9 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 305555
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Характеристики

Бренд
ACV
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Диагональ дисплея
3.5
Цвет
белый
Выходная мощность номинальная
4х40 Вт
Выходная мощность макс. (на канал), Вт
40
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Читаемые форматы
MP3, WMA
Радиоприемник
да
Наличие Bluetooth
да
Видеовход RCA
Нет
AUX-вход
Да
USB
да
Тип карт памяти
SD
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х14х14
Вес, кг.
1

Описание товара Морской водонепроницаемый ресивер ACV AMR-801RW 4х40Вт/USB/SD/FM/AM, белый

Магнитола ACV AMR-801R оснащена портом USB для чтения файлов популярных форматов и поддерживает воспроизведение по AUX со смартфона. Настроить точное звучание помогут НЧ и ВЧ регуляторы частот. Магнитола для морских путешествий с радио, интерфейсами USB и AUX. Цифровой медиа-ресивер имеет компактные размеры, что позволяет произвести монтаж практически в любом месте на судне или яхте. Благодаря своей форме магнитола может устанавливаться в стандартный проем тахометра. Исполнена с белой передней панелью. Воспроизводит АМ и FM диапазоны радио, оснащена RCA линейным аудио выходом для подключения компонентов, а также USB интерфейсом для носителей. Через AUX к морскому ресиверу могут подключаться смартфоны для воспроизведения аудиоконтента. Водонепроницаемый корпус IPx4 позволяет защитить внутреннюю часть устройства от воды, пыли, соли, песка и солнечного света. В комплекте герметичный разъем USB-AUX.



Теги товара: 1 din

Отзывы о товаре Морской водонепроницаемый ресивер ACV AMR-801RW 4х40Вт/USB/SD/FM/AM, белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ACV
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Диагональ дисплея
3.5
Цвет
белый
Выходная мощность номинальная
4х40 Вт
Выходная мощность макс. (на канал), Вт
40
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Читаемые форматы
MP3, WMA
Радиоприемник
да
Развернуть
Наличие Bluetooth
да
Видеовход RCA
Нет
AUX-вход
Да
USB
да
Тип карт памяти
SD
Страна производитель
Китай
Описание
Магнитола ACV AMR-801R оснащена портом USB для чтения файлов популярных форматов и поддерживает воспроизведение по AUX со смартфона. Настроить точное звучание помогут НЧ и ВЧ регуляторы частот. Магнитола для морских путешествий с радио, интерфейсами USB и AUX. Цифровой медиа-ресивер имеет компактные размеры, что позволяет произвести монтаж практически в любом месте на судне или яхте. Благодаря своей форме магнитола может устанавливаться в стандартный проем тахометра. Исполнена с белой передней панелью. Воспроизводит АМ и FM диапазоны радио, оснащена RCA линейным аудио выходом для подключения компонентов, а также USB интерфейсом для носителей. Через AUX к морскому ресиверу могут подключаться смартфоны для воспроизведения аудиоконтента. Водонепроницаемый корпус IPx4 позволяет защитить внутреннюю часть устройства от воды, пыли, соли, песка и солнечного света. В комплекте герметичный разъем USB-AUX.


Теги товара: 1 din
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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