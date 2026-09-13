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Автомагнитола 9" JBL JBLORIGINA9BLK Android 10 DSP 4+64Gb BT WiFi Carplay 1280*720 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автомагнитола 9" JBL JBLORIGINA9BLK Android 10 DSP 4+64Gb BT WiFi Carplay 1280*720

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Автомагнитола 9&quot; JBL JBLORIGINA9BLK Android 10 DSP 4+64Gb BT WiFi Carplay 1280*720 - фото 1
Автомагнитола 9&quot; JBL JBLORIGINA9BLK Android 10 DSP 4+64Gb BT WiFi Carplay 1280*720 - фото 2
Автомагнитола 9&quot; JBL JBLORIGINA9BLK Android 10 DSP 4+64Gb BT WiFi Carplay 1280*720 - фото 3
Автомагнитола 9&quot; JBL JBLORIGINA9BLK Android 10 DSP 4+64Gb BT WiFi Carplay 1280*720 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
2 DIN
Тип экрана
цветной
Диагональ дисплея
9
Разрешение
1280x720
Сенсорный дисплей
да
Операционная система
Android 10
Выходная мощность номинальная
50 Вт
Количество каналов
4
  • Автомагнитола 9&quot; JBL JBLORIGINA9BLK Android 10 DSP 4+64Gb BT WiFi Carplay 1280*720 - фото 1
  • Автомагнитола 9&quot; JBL JBLORIGINA9BLK Android 10 DSP 4+64Gb BT WiFi Carplay 1280*720 - фото 2
  • Автомагнитола 9&quot; JBL JBLORIGINA9BLK Android 10 DSP 4+64Gb BT WiFi Carplay 1280*720 - фото 3
  • Автомагнитола 9&quot; JBL JBLORIGINA9BLK Android 10 DSP 4+64Gb BT WiFi Carplay 1280*720 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712535
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
2 DIN
Тип экрана
цветной
Диагональ дисплея
9
Разрешение
1280x720
Сенсорный дисплей
да
Операционная система
Android 10
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
50 Вт
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Наличие Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Съемная панель
нет
Индикация входящего звонка
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, г.
740

Описание товара Автомагнитола 9" JBL JBLORIGINA9BLK Android 10 DSP 4+64Gb BT WiFi Carplay 1280*720

Автомагнитола JBL — это сочетание высоких технологий и безупречного звучания, что делает ее идеальным решением для современного автомобиля. Она обладает мощной номинальной выходной мощностью в 50 Вт, что позволяет обеспечить качественное и насыщенное звучание через 4 канала. Благодаря типоразмеру 2 DIN, она легко устанавливается в большинство автомобилей, сохраняя при этом стильный и современный вид интерьера. Сенсорный 9-дюймовый цветной дисплей с разрешением 1280x720 гарантирует четкое изображение и удобство в использовании. Под управлением операционной системы Android 10, автомагнитола предоставляет доступ к множеству приложений и функций, включая эквалайзер для персонализации звучания под ваши предпочтения. Встроенный Wi-Fi и поддержка Bluetooth обеспечивают легкое подключение к мобильным устройствам, что позволяет проигрывать аудиофайлы и совершать звонки без отвлечения от вождения. Автомагнитола также поддерживает использование карт памяти SD/SDHC, что делает её еще более универсальной в плане воспроизведения музыки и мультимедиа. Индикация входящих звонков позволяет не пропустить важные вызовы, оставаясь на связи в любое время. Хоть она и не оснащена съемной панелью, ее надежность и современные функции делают JBL отличным выбором для тех, кто ценит качество и функциональность в каждой детали.

Отзывы о товаре Автомагнитола 9" JBL JBLORIGINA9BLK Android 10 DSP 4+64Gb BT WiFi Carplay 1280*720




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
2 DIN
Тип экрана
цветной
Диагональ дисплея
9
Разрешение
1280x720
Сенсорный дисплей
да
Операционная система
Android 10
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
50 Вт
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Развернуть
Наличие Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Съемная панель
нет
Индикация входящего звонка
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Автомагнитола JBL — это сочетание высоких технологий и безупречного звучания, что делает ее идеальным решением для современного автомобиля. Она обладает мощной номинальной выходной мощностью в 50 Вт, что позволяет обеспечить качественное и насыщенное звучание через 4 канала. Благодаря типоразмеру 2 DIN, она легко устанавливается в большинство автомобилей, сохраняя при этом стильный и современный вид интерьера. Сенсорный 9-дюймовый цветной дисплей с разрешением 1280x720 гарантирует четкое изображение и удобство в использовании. Под управлением операционной системы Android 10, автомагнитола предоставляет доступ к множеству приложений и функций, включая эквалайзер для персонализации звучания под ваши предпочтения. Встроенный Wi-Fi и поддержка Bluetooth обеспечивают легкое подключение к мобильным устройствам, что позволяет проигрывать аудиофайлы и совершать звонки без отвлечения от вождения. Автомагнитола также поддерживает использование карт памяти SD/SDHC, что делает её еще более универсальной в плане воспроизведения музыки и мультимедиа. Индикация входящих звонков позволяет не пропустить важные вызовы, оставаясь на связи в любое время. Хоть она и не оснащена съемной панелью, ее надежность и современные функции делают JBL отличным выбором для тех, кто ценит качество и функциональность в каждой детали.
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Доставка
Отзывы


Автомагнитола 9" JBL JBLORIGINA9BLK Android 10 DSP 4+64Gb BT WiFi Carplay 1280*720 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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