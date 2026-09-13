Автомагнитола 9" JBL JBLORIGINA9BLK Android 10 DSP 4+64Gb BT WiFi Carplay 1280*720
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Автомагнитола 9" JBL JBLORIGINA9BLK Android 10 DSP 4+64Gb BT WiFi Carplay 1280*720
Автомагнитола JBL — это сочетание высоких технологий и безупречного звучания, что делает ее идеальным решением для современного автомобиля. Она обладает мощной номинальной выходной мощностью в 50 Вт, что позволяет обеспечить качественное и насыщенное звучание через 4 канала. Благодаря типоразмеру 2 DIN, она легко устанавливается в большинство автомобилей, сохраняя при этом стильный и современный вид интерьера. Сенсорный 9-дюймовый цветной дисплей с разрешением 1280x720 гарантирует четкое изображение и удобство в использовании. Под управлением операционной системы Android 10, автомагнитола предоставляет доступ к множеству приложений и функций, включая эквалайзер для персонализации звучания под ваши предпочтения. Встроенный Wi-Fi и поддержка Bluetooth обеспечивают легкое подключение к мобильным устройствам, что позволяет проигрывать аудиофайлы и совершать звонки без отвлечения от вождения. Автомагнитола также поддерживает использование карт памяти SD/SDHC, что делает её еще более универсальной в плане воспроизведения музыки и мультимедиа. Индикация входящих звонков позволяет не пропустить важные вызовы, оставаясь на связи в любое время. Хоть она и не оснащена съемной панелью, ее надежность и современные функции делают JBL отличным выбором для тех, кто ценит качество и функциональность в каждой детали.
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