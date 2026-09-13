Автомагнитола Kenwood KMM-105M
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Характеристики
Описание товара Автомагнитола Kenwood KMM-105M
Автомагнитола Kenwood — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для удобного прослушивания музыки в автомобиле. Устройство обладает номинальной выходной мощностью 4x50 Вт, что обеспечивает чистый и мощный звук. Магнитола оснащена USB-портом, позволяющим легко подключать флеш-накопители для воспроизведения любимых аудиофайлов. Магнитола не поддерживает Android Auto, но её 1 DIN типоразмер и съёмная панель делают установку и использование максимально простым и удобным. Монохромный экран обеспечивает базовую индикацию информации, необходимую для повседневного использования. Kenwood поддерживает множество популярных аудиоформатов, включая MP3, WMA, WAV и FLAC, что гарантирует высокое качество звука и гибкость при выборе источника аудио. Для точной настройки звука имеется встроенный эквалайзер. Хотя Wi-Fi в устройстве отсутствует, автомагнитола оборудована аудиоразъёмом 3.5 мм, а также AUX-входом, что позволяет легко подключать различные устройства для проигрывания музыки. Наличие аудио- и видеовыходов RCA расширяет возможности подключения дополнительных аудио- и видеоустройств. Автомагнитола Kenwood станет отличным выбором для тех, кто ценит качественный звук и простое управление, не переплачивая за излишние функции.
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Теги товара: 1 din
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