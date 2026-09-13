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Автомагнитола Kenwood KMM-105M купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автомагнитола Kenwood KMM-105M

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Автомагнитола Kenwood KMM-105M - фото 1
Автомагнитола Kenwood KMM-105M - фото 2
Автомагнитола Kenwood KMM-105M - фото 3
Автомагнитола Kenwood KMM-105M - фото 4
Автомагнитола Kenwood KMM-105M - фото 5
Автомагнитола Kenwood KMM-105M - фото 6
Автомагнитола Kenwood KMM-105M - фото 7
Автомагнитола Kenwood KMM-105M - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Выходная мощность номинальная
4x50 Вт
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Читаемые форматы
MP3, WMA, WAV, FLAC
Wi-Fi
нет
  • Автомагнитола Kenwood KMM-105M - фото 1
  • Автомагнитола Kenwood KMM-105M - фото 2
  • Автомагнитола Kenwood KMM-105M - фото 3
  • Автомагнитола Kenwood KMM-105M - фото 4
  • Автомагнитола Kenwood KMM-105M - фото 5
  • Автомагнитола Kenwood KMM-105M - фото 6
  • Автомагнитола Kenwood KMM-105M - фото 7
  • Автомагнитола Kenwood KMM-105M - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712531
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Характеристики

Бренд
Kenwood
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4x50 Вт
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Читаемые форматы
MP3, WMA, WAV, FLAC
Поддержка Android Auto
нет
Wi-Fi
нет
Аудиовыход RCA
Есть
Видеовход RCA
Есть
Видеовыход RCA
Есть
AUX-вход
Да
Аудиовход 3.5 мм
Да
USB
да
Съемная панель
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х18х10
Вес, г.
980

Описание товара Автомагнитола Kenwood KMM-105M

Автомагнитола Kenwood — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для удобного прослушивания музыки в автомобиле. Устройство обладает номинальной выходной мощностью 4x50 Вт, что обеспечивает чистый и мощный звук. Магнитола оснащена USB-портом, позволяющим легко подключать флеш-накопители для воспроизведения любимых аудиофайлов. Магнитола не поддерживает Android Auto, но её 1 DIN типоразмер и съёмная панель делают установку и использование максимально простым и удобным. Монохромный экран обеспечивает базовую индикацию информации, необходимую для повседневного использования. Kenwood поддерживает множество популярных аудиоформатов, включая MP3, WMA, WAV и FLAC, что гарантирует высокое качество звука и гибкость при выборе источника аудио. Для точной настройки звука имеется встроенный эквалайзер. Хотя Wi-Fi в устройстве отсутствует, автомагнитола оборудована аудиоразъёмом 3.5 мм, а также AUX-входом, что позволяет легко подключать различные устройства для проигрывания музыки. Наличие аудио- и видеовыходов RCA расширяет возможности подключения дополнительных аудио- и видеоустройств. Автомагнитола Kenwood станет отличным выбором для тех, кто ценит качественный звук и простое управление, не переплачивая за излишние функции.



Теги товара: 1 din

Отзывы о товаре Автомагнитола Kenwood KMM-105M




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Характеристики
Бренд
Kenwood
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4x50 Вт
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Читаемые форматы
MP3, WMA, WAV, FLAC
Поддержка Android Auto
нет
Wi-Fi
нет
Аудиовыход RCA
Есть
Развернуть
Видеовход RCA
Есть
Видеовыход RCA
Есть
AUX-вход
Да
Аудиовход 3.5 мм
Да
USB
да
Съемная панель
да
Страна производитель
Китай
Описание
Автомагнитола Kenwood — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для удобного прослушивания музыки в автомобиле. Устройство обладает номинальной выходной мощностью 4x50 Вт, что обеспечивает чистый и мощный звук. Магнитола оснащена USB-портом, позволяющим легко подключать флеш-накопители для воспроизведения любимых аудиофайлов. Магнитола не поддерживает Android Auto, но её 1 DIN типоразмер и съёмная панель делают установку и использование максимально простым и удобным. Монохромный экран обеспечивает базовую индикацию информации, необходимую для повседневного использования. Kenwood поддерживает множество популярных аудиоформатов, включая MP3, WMA, WAV и FLAC, что гарантирует высокое качество звука и гибкость при выборе источника аудио. Для точной настройки звука имеется встроенный эквалайзер. Хотя Wi-Fi в устройстве отсутствует, автомагнитола оборудована аудиоразъёмом 3.5 мм, а также AUX-входом, что позволяет легко подключать различные устройства для проигрывания музыки. Наличие аудио- и видеовыходов RCA расширяет возможности подключения дополнительных аудио- и видеоустройств. Автомагнитола Kenwood станет отличным выбором для тех, кто ценит качественный звук и простое управление, не переплачивая за излишние функции.


Теги товара: 1 din
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Отзывы


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