Автомагнитола Pioneer MVH-S325BT 1DIN 4x50Вт 1 ПДУ RDS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Сенсорный дисплей
нет
Выходная мощность номинальная
4x50 Вт
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Читаемые форматы
MP3, WMA, WAV, FLAC
Наличие Bluetooth
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710553
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Сенсорный дисплей
нет
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4x50 Вт
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Кол-во полос эквалайзера
13
Читаемые форматы
MP3, WMA, WAV, FLAC
Радиоприемник
да
Наличие Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Аудиовыход RCA
Есть
Видеовход RCA
Нет
Видеовыход RCA
Нет
AUX-вход
Да
Аудиовход 3.5 мм
Да
USB
да
Съемная панель
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х18х10
Вес, г.
913
Описание товара Автомагнитола Pioneer MVH-S325BT 1DIN 4x50Вт 1 ПДУ RDS
Автопроигрыватель Pioneer MVH-S325BT способен обеспечить высокое качество звука и удобство в пользовании. Он соответствует востребованному типоразмеру 1DIN и обладает номинальной мощностью 200 Вт. Для воспроизведения аудиоконтента с различных источников реализованы технология беспроводной синхронизации Bluetooth, порт USB, разъем AUX. Дисплей с белой подсветкой символов позволяет контролировать параметры воспроизведения, а кнопки с синей подсветкой помогают выполнять их настройку. Из особенностей Pioneer MVH-S325BT – пульт ДУ и проигрыватель MP3.
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Теги товара: 1 din
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Бренд
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Сенсорный дисплей
нет
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4x50 Вт
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Кол-во полос эквалайзера
13
Читаемые форматы
MP3, WMA, WAV, FLAC
Радиоприемник
да
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Наличие Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Аудиовыход RCA
Есть
Видеовход RCA
Нет
Видеовыход RCA
Нет
AUX-вход
Да
Аудиовход 3.5 мм
Да
USB
да
Съемная панель
да
Страна производитель
Китай
Автопроигрыватель Pioneer MVH-S325BT способен обеспечить высокое качество звука и удобство в пользовании. Он соответствует востребованному типоразмеру 1DIN и обладает номинальной мощностью 200 Вт. Для воспроизведения аудиоконтента с различных источников реализованы технология беспроводной синхронизации Bluetooth, порт USB, разъем AUX. Дисплей с белой подсветкой символов позволяет контролировать параметры воспроизведения, а кнопки с синей подсветкой помогают выполнять их настройку. Из особенностей Pioneer MVH-S325BT – пульт ДУ и проигрыватель MP3.
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Автомобильные усилители, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие
Теги товара: 1 din
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Автомобильные усилители, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие
Теги товара: 1 din
Автомагнитола Pioneer MVH-S325BT 1DIN 4x50Вт 1 ПДУ RDS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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