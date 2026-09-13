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Автомагнитола Pioneer MVH-85UB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автомагнитола Pioneer MVH-85UB

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Автомагнитола Pioneer MVH-85UB - фото 1
Автомагнитола Pioneer MVH-85UB - фото 2
Автомагнитола Pioneer MVH-85UB - фото 3
Автомагнитола Pioneer MVH-85UB - фото 4
Автомагнитола Pioneer MVH-85UB - фото 5
Автомагнитола Pioneer MVH-85UB - фото 6
Автомагнитола Pioneer MVH-85UB - фото 7
Автомагнитола Pioneer MVH-85UB - фото 8
Автомагнитола Pioneer MVH-85UB - фото 9
Автомагнитола Pioneer MVH-85UB - фото 10
Автомагнитола Pioneer MVH-85UB - фото 11
Автомагнитола Pioneer MVH-85UB - фото 12
Автомагнитола Pioneer MVH-85UB - фото 13
Автомагнитола Pioneer MVH-85UB - фото 14
Автомагнитола Pioneer MVH-85UB - фото 15
Автомагнитола Pioneer MVH-85UB - фото 16
Автомагнитола Pioneer MVH-85UB - фото 17
Автомагнитола Pioneer MVH-85UB - фото 18
Автомагнитола Pioneer MVH-85UB - фото 19
Автомагнитола Pioneer MVH-85UB - фото 20
Автомагнитола Pioneer MVH-85UB - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Сенсорный дисплей
нет
Выходная мощность номинальная
50 Вт
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Читаемые форматы
MP3, WMA, WAV, FLAC
Wi-Fi
нет
  • Автомагнитола Pioneer MVH-85UB - фото 1
  • Автомагнитола Pioneer MVH-85UB - фото 2
  • Автомагнитола Pioneer MVH-85UB - фото 3
  • Автомагнитола Pioneer MVH-85UB - фото 4
  • Автомагнитола Pioneer MVH-85UB - фото 5
  • Автомагнитола Pioneer MVH-85UB - фото 6
  • Автомагнитола Pioneer MVH-85UB - фото 7
  • Автомагнитола Pioneer MVH-85UB - фото 8
  • Автомагнитола Pioneer MVH-85UB - фото 9
  • Автомагнитола Pioneer MVH-85UB - фото 10
  • Автомагнитола Pioneer MVH-85UB - фото 11
  • Автомагнитола Pioneer MVH-85UB - фото 12
  • Автомагнитола Pioneer MVH-85UB - фото 13
  • Автомагнитола Pioneer MVH-85UB - фото 14
  • Автомагнитола Pioneer MVH-85UB - фото 15
  • Автомагнитола Pioneer MVH-85UB - фото 16
  • Автомагнитола Pioneer MVH-85UB - фото 17
  • Автомагнитола Pioneer MVH-85UB - фото 18
  • Автомагнитола Pioneer MVH-85UB - фото 19
  • Автомагнитола Pioneer MVH-85UB - фото 20
  • Автомагнитола Pioneer MVH-85UB - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712532
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Характеристики

Бренд
Pioneer
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Сенсорный дисплей
нет
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
50 Вт
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Кол-во полос эквалайзера
5
Читаемые форматы
MP3, WMA, WAV, FLAC
Радиоприемник
да
Поддержка Android Auto
нет
Wi-Fi
нет
Аудиовыход RCA
Есть
Видеовход RCA
Нет
Видеовыход RCA
Нет
USB
да
Тип карт памяти
SD
Съемная панель
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х18х10
Вес, г.
840

Описание товара Автомагнитола Pioneer MVH-85UB

Автопроигрыватель Pioneer MVH-85UB с максимальной выходной мощностью 200 Вт обладает разъемами AUX и USB. Они помогают подключить внешние устройства для воспроизведения различных композиций. Съемный механизм позволяет извлечь переднюю панель из соответствующего отсека, не допустив кражу злоумышленниками. Автопроигрыватель Pioneer MVH-85UB обладает сегментным дисплеем, который транслирует необходимую информацию в виде бегущей строки. Кнопки дополнены красной подсветкой, которая делает их заметнее. С поддержкой RDS водитель будет осведомлен о текущей ситуации на дорогах. Эквалайзер незаменим для улучшения качества звучания. Монтажный комплект упрощает фиксацию модели в транспортном средстве.



Теги товара: 1 din

Отзывы о товаре Автомагнитола Pioneer MVH-85UB




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Характеристики
Бренд
Pioneer
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Сенсорный дисплей
нет
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
50 Вт
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Кол-во полос эквалайзера
5
Читаемые форматы
MP3, WMA, WAV, FLAC
Радиоприемник
да
Развернуть
Поддержка Android Auto
нет
Wi-Fi
нет
Аудиовыход RCA
Есть
Видеовход RCA
Нет
Видеовыход RCA
Нет
USB
да
Тип карт памяти
SD
Съемная панель
да
Страна производитель
Китай
Описание
Автопроигрыватель Pioneer MVH-85UB с максимальной выходной мощностью 200 Вт обладает разъемами AUX и USB. Они помогают подключить внешние устройства для воспроизведения различных композиций. Съемный механизм позволяет извлечь переднюю панель из соответствующего отсека, не допустив кражу злоумышленниками. Автопроигрыватель Pioneer MVH-85UB обладает сегментным дисплеем, который транслирует необходимую информацию в виде бегущей строки. Кнопки дополнены красной подсветкой, которая делает их заметнее. С поддержкой RDS водитель будет осведомлен о текущей ситуации на дорогах. Эквалайзер незаменим для улучшения качества звучания. Монтажный комплект упрощает фиксацию модели в транспортном средстве.


Теги товара: 1 din
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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