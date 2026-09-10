Автомагнитола JVC KW-M560BT
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
2 DIN
Тип экрана
цветной
Сенсорный дисплей
да
Выходная мощность номинальная
200 Вт
Читаемые форматы
MKV, MOV, AVI, Mp4, MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC
Наличие Bluetooth
да
Наличие GPS/Глонасс
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 375950
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
2 DIN
Тип экрана
цветной
Сенсорный дисплей
да
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
200 Вт
Читаемые форматы
MKV, MOV, AVI, Mp4, MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC
Радиоприемник
да
Поддержка Android Auto
да
Наличие Bluetooth
да
Наличие GPS/Глонасс
Да
USB
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х25
Вес, кг.
2
Описание товара Автомагнитола JVC KW-M560BT
2DIN USB мультимедиа ресивер, 6,8 емкостной дисплей, 2RCA. Цифровой медиа-ресивер с 6,8-дюймовым емкостным сенсорным монитором / Apple CarPlay / Android Auto / USB-зеркалирование для телефонов Android / Bluetooth / 13-полосный эквалайзер / короткий корпус
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Бренд
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
2 DIN
Тип экрана
цветной
Сенсорный дисплей
да
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
200 Вт
Читаемые форматы
MKV, MOV, AVI, Mp4, MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC
Радиоприемник
да
Поддержка Android Auto
да
Наличие Bluetooth
да
Наличие GPS/Глонасс
Да
Развернуть
USB
да
Страна производитель
Китай
2DIN USB мультимедиа ресивер, 6,8 емкостной дисплей, 2RCA. Цифровой медиа-ресивер с 6,8-дюймовым емкостным сенсорным монитором / Apple CarPlay / Android Auto / USB-зеркалирование для телефонов Android / Bluetooth / 13-полосный эквалайзер / короткий корпус
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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