Автомагнитола ACV AVS-920BR 1Din

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Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Выходная мощность номинальная
4x50 Вт
Читаемые форматы
MP3, WMA
Наличие Bluetooth
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 456436
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В этой автомобильной магнитоле собраны самые современные возможности и опции для чтения и воспроизведения аудио файлов в высоком качестве. Надежное устройство с белой подсветкой кнопок поддерживает наиболее популярные источники звука: USB и SD цифровые носители, смартфоны Android и iOS (через приложения ACV RC и ACV Control). Цифровой FM тюнер обеспечивает качественный прием станций без помех, их можно настроить автоматически или в ручном режиме. При чтении носителей на экран магнитолы выводится информация с ID3 тегов: название альбома, песни, исполнителя и т.д. Модуль Bluetooth поддерживает протоколы A2DP, HFP. PBAP для воспроизведения контента в высоком качестве и совершения телефонных звонков в режиме Hands-Free.
В этой автомобильной магнитоле собраны самые современные возможности и опции для чтения и воспроизведения аудио файлов в высоком качестве. Надежное устройство с белой подсветкой кнопок поддерживает наиболее популярные источники звука: USB и SD цифровые носители, смартфоны Android и iOS (через приложения ACV RC и ACV Control). Цифровой FM тюнер обеспечивает качественный прием станций без помех, их можно настроить автоматически или в ручном режиме. При чтении носителей на экран магнитолы выводится информация с ID3 тегов: название альбома, песни, исполнителя и т.д. Модуль Bluetooth поддерживает протоколы A2DP, HFP. PBAP для воспроизведения контента в высоком качестве и совершения телефонных звонков в режиме Hands-Free.
Автомагнитола ACV AVS-920BR 1Din - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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