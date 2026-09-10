Автомагнитола ACV AVS-916BR
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Выходная мощность номинальная
4х50 Вт
Читаемые форматы
MP3, WMA
Наличие Bluetooth
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 413900
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автомагнитола
Выходная мощность номинальная
4х50 Вт
Читаемые форматы
MP3, WMA
Радиоприемник
да
Наличие Bluetooth
да
USB
да
Размеры в упаковке, см
22х17х9
Вес, г.
685
Описание товара Автомагнитола ACV AVS-916BR
Магнитола с современным модулем Bluetooth, поддержкой приложений ACV RC для Android и ACV Control для iOS. Оснащена встроенным усилителем с максимальной мощностью 4х50 Вт, RCA стерео аудио выходами, читает MP3/WMA с USB и SD носителей.
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Бренд
Тип товара
Автомагнитола
Выходная мощность номинальная
4х50 Вт
Читаемые форматы
MP3, WMA
Радиоприемник
да
Наличие Bluetooth
да
USB
да
Магнитола с современным модулем Bluetooth, поддержкой приложений ACV RC для Android и ACV Control для iOS. Оснащена встроенным усилителем с максимальной мощностью 4х50 Вт, RCA стерео аудио выходами, читает MP3/WMA с USB и SD носителей.
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