FM-трансмиттер Ritmix FMT-A880 черный MicroSD BT USB
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
FM-трансмиттер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 567816
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
113
Описание товара FM-трансмиттер Ritmix FMT-A880 черный MicroSD BT USB
FM-трансмиттер Ritmix FMT-A880 одновременно сочетает в себе функциональность нескольких устройств. Он предусматривает воспроизведение FM-радиостанций, поддержку беспроводного интерфейса Bluetooth, функцию громкой связи и восстановление заряда подключенных устройств через порты USB. На передней стороне расположены два порта USB и небольшой цифровой дисплей. Из других особенностей отмечается слот под установку карты памяти объемом до 32 Гб. Питание трансмиттера Ritmix FMT-A880 осуществляется посредством автомобильного прикуривателя с напряжением 12/24 В.
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FM-трансмиттер Ritmix FMT-A880 одновременно сочетает в себе функциональность нескольких устройств. Он предусматривает воспроизведение FM-радиостанций, поддержку беспроводного интерфейса Bluetooth, функцию громкой связи и восстановление заряда подключенных устройств через порты USB. На передней стороне расположены два порта USB и небольшой цифровой дисплей. Из других особенностей отмечается слот под установку карты памяти объемом до 32 Гб. Питание трансмиттера Ritmix FMT-A880 осуществляется посредством автомобильного прикуривателя с напряжением 12/24 В.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный fm-модулятор, музыку передаёт без помех по радио волне. Рекомендую.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре FM-трансмиттер Ritmix FMT-A880 черный MicroSD BT USB
Достоинства:
Комментарий:
Отличный fm-модулятор, музыку передаёт без помех по радио волне. Рекомендую.