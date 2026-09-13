Автомагнитола Digma MCP-227B 1DIN 2x45Вт v5.0 USB 2.0 AUX 2 ПДУ
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Выходная мощность номинальная
2x45 Вт
Количество каналов
2
Эквалайзер
Да
Читаемые форматы
MP3/WAV/WMA
Наличие Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715208
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
2x45 Вт
Количество каналов
2
Эквалайзер
Да
Кол-во полос эквалайзера
5
Читаемые форматы
MP3/WAV/WMA
Радиоприемник
да
Поддержка Android Auto
нет
Наличие Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Аудиовыход RCA
Есть
AUX-вход
Да
Аудиовход 3.5 мм
Да
USB
да
Съемная панель
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х16х8
Вес, г.
520
Описание товара Автомагнитола Digma MCP-227B 1DIN 2x45Вт v5.0 USB 2.0 AUX 2 ПДУ
Количество каналов: 2, количество пар линейных выходов: 2, мощность 2x45Вт. Эквалайзер. Память на 18 станция
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Теги товара: 1 din
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Бренд
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
2x45 Вт
Количество каналов
2
Эквалайзер
Да
Кол-во полос эквалайзера
5
Читаемые форматы
MP3/WAV/WMA
Радиоприемник
да
Поддержка Android Auto
нет
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Наличие Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Аудиовыход RCA
Есть
AUX-вход
Да
Аудиовход 3.5 мм
Да
USB
да
Съемная панель
да
Страна производитель
Китай
Количество каналов: 2, количество пар линейных выходов: 2, мощность 2x45Вт. Эквалайзер. Память на 18 станция
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Автомобильные усилители, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие
Теги товара: 1 din
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Автомобильные усилители, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие
Теги товара: 1 din
Автомагнитола Digma MCP-227B 1DIN 2x45Вт v5.0 USB 2.0 AUX 2 ПДУ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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