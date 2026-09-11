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Автомагнитола Prology CMX-185 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автомагнитола Prology CMX-185

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Автомагнитола Prology CMX-185 - фото 1
Автомагнитола Prology CMX-185 - фото 2
Автомагнитола Prology CMX-185 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Выходная мощность номинальная
4x55 Вт
Читаемые форматы
MP3, WMA, FLAC
Наличие Bluetooth
да
  • Автомагнитола Prology CMX-185 - фото 1
  • Автомагнитола Prology CMX-185 - фото 2
  • Автомагнитола Prology CMX-185 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 495046
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Характеристики

Бренд
Prology
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4x55 Вт
Читаемые форматы
MP3, WMA, FLAC
Радиоприемник
да
Наличие Bluetooth
да
USB
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х15х9
Вес, г.
650

Описание товара Автомагнитола Prology CMX-185

PROLOGY CMX-185 — FM SD/USB ресивер с Bluetooth, это автомагнитола стандартного размера 1DIN, которая обеспечивает прием радиостанций в диапазоне FM, воспроизведение медиафайлов, записанных на карты памяти USB / microSD, передачу звука с внешних источников, а также управление мобильным телефоном через интерфейс Bluetooth (ver. 4, 2)



Теги товара: 1 din

Отзывы о товаре Автомагнитола Prology CMX-185




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Характеристики
Бренд
Prology
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4x55 Вт
Читаемые форматы
MP3, WMA, FLAC
Радиоприемник
да
Наличие Bluetooth
да
USB
да
Страна производитель
Китай
Описание
PROLOGY CMX-185 — FM SD/USB ресивер с Bluetooth, это автомагнитола стандартного размера 1DIN, которая обеспечивает прием радиостанций в диапазоне FM, воспроизведение медиафайлов, записанных на карты памяти USB / microSD, передачу звука с внешних источников, а также управление мобильным телефоном через интерфейс Bluetooth (ver. 4, 2)


Теги товара: 1 din
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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