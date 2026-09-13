Автомагнитола Navitel RD5 1DIN 4x50Вт ПДУ
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Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
цветной
Выходная мощность номинальная
50 Вт
Читаемые форматы
MP3, WMA, WAV, FLAC
Наличие Bluetooth
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707415
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
цветной
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
50 Вт
Читаемые форматы
MP3, WMA, WAV, FLAC
Радиоприемник
да
Наличие Bluetooth
да
USB
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х17х8
Вес, г.
520
Описание товара Автомагнитола Navitel RD5 1DIN 4x50Вт ПДУ
NAVITEL RD5 — это многофункциональная автомагнитола стандартного установочного размера 1DIN. Магнитола оснащена цифровым FM модулем c диапазоном приема FM 87.5-108 МГц, в памяти сохраняется 18 станций, которые легко переключать посредством кнопок на передней панели. В устройстве предусмотрены регулировки тембра НЧ и ВЧ, а также имеется несколько предустановленных настроек эквалайзера. Благодаря выходам RCA к устройству можно подключить внешний усилитель и реализовать систему автозвука с множеством компонентов.
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Теги товара: 1 din
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Бренд
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
цветной
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
50 Вт
Читаемые форматы
MP3, WMA, WAV, FLAC
Радиоприемник
да
Наличие Bluetooth
да
USB
да
Страна производитель
Китай
NAVITEL RD5 — это многофункциональная автомагнитола стандартного установочного размера 1DIN. Магнитола оснащена цифровым FM модулем c диапазоном приема FM 87.5-108 МГц, в памяти сохраняется 18 станций, которые легко переключать посредством кнопок на передней панели. В устройстве предусмотрены регулировки тембра НЧ и ВЧ, а также имеется несколько предустановленных настроек эквалайзера. Благодаря выходам RCA к устройству можно подключить внешний усилитель и реализовать систему автозвука с множеством компонентов.
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Автомобильные усилители, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие
Теги товара: 1 din
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Автомобильные усилители, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие
Теги товара: 1 din
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