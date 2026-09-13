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Автомагнитола Pioneer DMH-G225BT 2DIN 4x50Вт 6.2" ПДУ RDS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автомагнитола Pioneer DMH-G225BT 2DIN 4x50Вт 6.2" ПДУ RDS

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Автомагнитола Pioneer DMH-G225BT 2DIN 4x50Вт 6.2&quot; ПДУ RDS - фото 1
Автомагнитола Pioneer DMH-G225BT 2DIN 4x50Вт 6.2&quot; ПДУ RDS - фото 2
Автомагнитола Pioneer DMH-G225BT 2DIN 4x50Вт 6.2&quot; ПДУ RDS - фото 3
Автомагнитола Pioneer DMH-G225BT 2DIN 4x50Вт 6.2&quot; ПДУ RDS - фото 4
Автомагнитола Pioneer DMH-G225BT 2DIN 4x50Вт 6.2&quot; ПДУ RDS - фото 5
Автомагнитола Pioneer DMH-G225BT 2DIN 4x50Вт 6.2&quot; ПДУ RDS - фото 6
Автомагнитола Pioneer DMH-G225BT 2DIN 4x50Вт 6.2&quot; ПДУ RDS - фото 7
Автомагнитола Pioneer DMH-G225BT 2DIN 4x50Вт 6.2&quot; ПДУ RDS - фото 8
Автомагнитола Pioneer DMH-G225BT 2DIN 4x50Вт 6.2&quot; ПДУ RDS - фото 9
Автомагнитола Pioneer DMH-G225BT 2DIN 4x50Вт 6.2&quot; ПДУ RDS - фото 10
Автомагнитола Pioneer DMH-G225BT 2DIN 4x50Вт 6.2&quot; ПДУ RDS - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
2 DIN
Тип экрана
цветной
Диагональ дисплея
6.2
Сенсорный дисплей
да
Выходная мощность номинальная
4x50 Вт
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Читаемые форматы
MP3/WAV/WMA
  • Автомагнитола Pioneer DMH-G225BT 2DIN 4x50Вт 6.2&quot; ПДУ RDS - фото 1
  • Автомагнитола Pioneer DMH-G225BT 2DIN 4x50Вт 6.2&quot; ПДУ RDS - фото 2
  • Автомагнитола Pioneer DMH-G225BT 2DIN 4x50Вт 6.2&quot; ПДУ RDS - фото 3
  • Автомагнитола Pioneer DMH-G225BT 2DIN 4x50Вт 6.2&quot; ПДУ RDS - фото 4
  • Автомагнитола Pioneer DMH-G225BT 2DIN 4x50Вт 6.2&quot; ПДУ RDS - фото 5
  • Автомагнитола Pioneer DMH-G225BT 2DIN 4x50Вт 6.2&quot; ПДУ RDS - фото 6
  • Автомагнитола Pioneer DMH-G225BT 2DIN 4x50Вт 6.2&quot; ПДУ RDS - фото 7
  • Автомагнитола Pioneer DMH-G225BT 2DIN 4x50Вт 6.2&quot; ПДУ RDS - фото 8
  • Автомагнитола Pioneer DMH-G225BT 2DIN 4x50Вт 6.2&quot; ПДУ RDS - фото 9
  • Автомагнитола Pioneer DMH-G225BT 2DIN 4x50Вт 6.2&quot; ПДУ RDS - фото 10
  • Автомагнитола Pioneer DMH-G225BT 2DIN 4x50Вт 6.2&quot; ПДУ RDS - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715216
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Характеристики

Бренд
Pioneer
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
2 DIN
Тип экрана
цветной
Диагональ дисплея
6.2
Сенсорный дисплей
да
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4x50 Вт
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Кол-во полос эквалайзера
7
Читаемые форматы
MP3/WAV/WMA
Радиоприемник
да
Поддержка Android Auto
нет
Наличие Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Видеовход RCA
Есть
Видеовыход RCA
Нет
Аудиовход 3.5 мм
Да
USB
да
Съемная панель
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х24х17
Вес, кг.
1.83

Описание товара Автомагнитола Pioneer DMH-G225BT 2DIN 4x50Вт 6.2" ПДУ RDS

Автомагнитола Pioneer DMH-G225BTDMH-G225BT оснащена всеми основными функциями, необходимыми современному головному устройству: воспроизводят с USB-носителей аудио- и видеофайлы основных форматов, а также поддерживают работу смартфонов Android без дополнительных приложений. Есть возможность подключения камеры заднего вида с автоматическим включением.Кроме того, DMH-G225BT оснащена Bluetooth-модулеми встроенный микрофон, что позволяет прослушивать музыку, пользоваться интернет-радио и распознаванием речи или совершать звонки hands-free. Сенсорный экран Clear Type Resistive с диагональю 6,2 дюйма обеспечивает красочное четкое изображение без бликов даже на ярком солнечном свете, картинка остаётся чёткой и контрастной даже при взгляде под углом, сенсоры надёжно срабатывают при отрицательной температуре. Яркость подсветки регулируется вручную, по таймеру или автоматически – при включении габаритных огней. В качестве фона экрана можно установить одну из готовых заставок, а также подобрать оттенок подсветки, наиболее подходящий под салон автомобиля.Для управления используется интуитивно понятный графический интерфейс с экранными кнопками, физические кнопки служат лишь для вызова меню и управления громкостью. Помимо графического интерфейса для управления можно использовать штатные кнопки на руле (через дополнительный адаптер) или пульт дистанционного управления. Ресивер воспроизводит через USB аудиофайлы MP3, WMA, WAV и AAC, видеофайлы MPEG4 (MP4/AVI) и MPEG1, MPEG2, DivX, а также файлы изображений JPEG / BMP.В звуковой секции установлен современный MOSFET усилитель мощностью 4х50 Вт с развитыми звуковыми регулировками, в число которых входит 7-ми полосный графический эквалайзер, усиление низких частот, управление сабвуфером, фильтр низких частот. Звуковой процессор обеспечивает возможность настройки уровней сигнала для каждого динамика. Для подключения дополнительных усилителей предусмотрены два линейных выхода RCA: фронтальный и переключаемый тыл/сабвуфер.Мультимедийная система Pioneer DMH-G225BT – это современный уровень комфорта в автомобиле: отличное звучание и картинка, беспроводная работа с тремя смартфонами без лишних манипуляций, подключение камеры заднего вида и кнопок на руле. Прекрасная альтернатива штатному оборудованию базовых комплектаций

Отзывы о товаре Автомагнитола Pioneer DMH-G225BT 2DIN 4x50Вт 6.2" ПДУ RDS




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Характеристики
Бренд
Pioneer
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
2 DIN
Тип экрана
цветной
Диагональ дисплея
6.2
Сенсорный дисплей
да
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4x50 Вт
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Кол-во полос эквалайзера
7
Читаемые форматы
MP3/WAV/WMA
Развернуть
Радиоприемник
да
Поддержка Android Auto
нет
Наличие Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Видеовход RCA
Есть
Видеовыход RCA
Нет
Аудиовход 3.5 мм
Да
USB
да
Съемная панель
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Автомагнитола Pioneer DMH-G225BTDMH-G225BT оснащена всеми основными функциями, необходимыми современному головному устройству: воспроизводят с USB-носителей аудио- и видеофайлы основных форматов, а также поддерживают работу смартфонов Android без дополнительных приложений. Есть возможность подключения камеры заднего вида с автоматическим включением.Кроме того, DMH-G225BT оснащена Bluetooth-модулеми встроенный микрофон, что позволяет прослушивать музыку, пользоваться интернет-радио и распознаванием речи или совершать звонки hands-free. Сенсорный экран Clear Type Resistive с диагональю 6,2 дюйма обеспечивает красочное четкое изображение без бликов даже на ярком солнечном свете, картинка остаётся чёткой и контрастной даже при взгляде под углом, сенсоры надёжно срабатывают при отрицательной температуре. Яркость подсветки регулируется вручную, по таймеру или автоматически – при включении габаритных огней. В качестве фона экрана можно установить одну из готовых заставок, а также подобрать оттенок подсветки, наиболее подходящий под салон автомобиля.Для управления используется интуитивно понятный графический интерфейс с экранными кнопками, физические кнопки служат лишь для вызова меню и управления громкостью. Помимо графического интерфейса для управления можно использовать штатные кнопки на руле (через дополнительный адаптер) или пульт дистанционного управления. Ресивер воспроизводит через USB аудиофайлы MP3, WMA, WAV и AAC, видеофайлы MPEG4 (MP4/AVI) и MPEG1, MPEG2, DivX, а также файлы изображений JPEG / BMP.В звуковой секции установлен современный MOSFET усилитель мощностью 4х50 Вт с развитыми звуковыми регулировками, в число которых входит 7-ми полосный графический эквалайзер, усиление низких частот, управление сабвуфером, фильтр низких частот. Звуковой процессор обеспечивает возможность настройки уровней сигнала для каждого динамика. Для подключения дополнительных усилителей предусмотрены два линейных выхода RCA: фронтальный и переключаемый тыл/сабвуфер.Мультимедийная система Pioneer DMH-G225BT – это современный уровень комфорта в автомобиле: отличное звучание и картинка, беспроводная работа с тремя смартфонами без лишних манипуляций, подключение камеры заднего вида и кнопок на руле. Прекрасная альтернатива штатному оборудованию базовых комплектаций
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