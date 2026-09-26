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Штатив монопод Buro SS-65BTR-BK ручной черный сталь нержавеющая + пластик (130гр.) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штатив монопод Buro SS-65BTR-BK ручной черный сталь нержавеющая + пластик (130гр.)

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Штатив монопод Buro SS-65BTR-BK ручной черный сталь нержавеющая + пластик (130гр.) - фото 1
Штатив монопод Buro SS-65BTR-BK ручной черный сталь нержавеющая + пластик (130гр.) - фото 2
Штатив монопод Buro SS-65BTR-BK ручной черный сталь нержавеющая + пластик (130гр.) - фото 3
Штатив монопод Buro SS-65BTR-BK ручной черный сталь нержавеющая + пластик (130гр.) - фото 4
Штатив монопод Buro SS-65BTR-BK ручной черный сталь нержавеющая + пластик (130гр.) - фото 5
Штатив монопод Buro SS-65BTR-BK ручной черный сталь нержавеющая + пластик (130гр.) - фото 6
Штатив монопод Buro SS-65BTR-BK ручной черный сталь нержавеющая + пластик (130гр.) - фото 7
Штатив монопод Buro SS-65BTR-BK ручной черный сталь нержавеющая + пластик (130гр.) - фото 8
Штатив монопод Buro SS-65BTR-BK ручной черный сталь нержавеющая + пластик (130гр.) - фото 9
Штатив монопод Buro SS-65BTR-BK ручной черный сталь нержавеющая + пластик (130гр.) - фото 10
Штатив монопод Buro SS-65BTR-BK ручной черный сталь нержавеющая + пластик (130гр.) - фото 11
Штатив монопод Buro SS-65BTR-BK ручной черный сталь нержавеющая + пластик (130гр.) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Штатив монопод Buro SS-65BTR-BK ручной черный сталь нержавеющая + пластик (130гр.) - фото 1
  • Штатив монопод Buro SS-65BTR-BK ручной черный сталь нержавеющая + пластик (130гр.) - фото 2
  • Штатив монопод Buro SS-65BTR-BK ручной черный сталь нержавеющая + пластик (130гр.) - фото 3
  • Штатив монопод Buro SS-65BTR-BK ручной черный сталь нержавеющая + пластик (130гр.) - фото 4
  • Штатив монопод Buro SS-65BTR-BK ручной черный сталь нержавеющая + пластик (130гр.) - фото 5
  • Штатив монопод Buro SS-65BTR-BK ручной черный сталь нержавеющая + пластик (130гр.) - фото 6
  • Штатив монопод Buro SS-65BTR-BK ручной черный сталь нержавеющая + пластик (130гр.) - фото 7
  • Штатив монопод Buro SS-65BTR-BK ручной черный сталь нержавеющая + пластик (130гр.) - фото 8
  • Штатив монопод Buro SS-65BTR-BK ручной черный сталь нержавеющая + пластик (130гр.) - фото 9
  • Штатив монопод Buro SS-65BTR-BK ручной черный сталь нержавеющая + пластик (130гр.) - фото 10
  • Штатив монопод Buro SS-65BTR-BK ручной черный сталь нержавеющая + пластик (130гр.) - фото 11
  • Штатив монопод Buro SS-65BTR-BK ручной черный сталь нержавеющая + пластик (130гр.) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 216055
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Характеристики

Бренд
Buro
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
203

Описание товара Штатив монопод Buro SS-65BTR-BK ручной черный сталь нержавеющая + пластик (130гр.)

Штатив монопод Buro SS-65BTR-BK ручной черный сталь нержавеющая + пластик (130гр.)

Отзывы о товаре Штатив монопод Buro SS-65BTR-BK ручной черный сталь нержавеющая + пластик (130гр.)




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Характеристики
Бренд
Buro
Описание
Штатив монопод Buro SS-65BTR-BK ручной черный сталь нержавеющая + пластик (130гр.)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штатив монопод Buro SS-65BTR-BK ручной черный сталь нержавеющая + пластик (130гр.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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