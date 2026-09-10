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Монопод Manfrotto Element MII MMELMIIA5BK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монопод Manfrotto Element MII MMELMIIA5BK

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Монопод Manfrotto Element MII MMELMIIA5BK - фото 2
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Монопод Manfrotto Element MII MMELMIIA5BK - фото 4
Монопод Manfrotto Element MII MMELMIIA5BK - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Моноподы
  • Монопод Manfrotto Element MII MMELMIIA5BK - фото 1
  • Монопод Manfrotto Element MII MMELMIIA5BK - фото 2
  • Монопод Manfrotto Element MII MMELMIIA5BK - фото 3
  • Монопод Manfrotto Element MII MMELMIIA5BK - фото 4
  • Монопод Manfrotto Element MII MMELMIIA5BK - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 382420
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Моноподы
Головка в комплекте
нет
Длина в сложенном состоянии, см
41.5
Количество секций в штативных ножках
5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
150
Максимальная нагрузка, кг
15
Минимальная рабочая высота, см
40.8
Ручной привод подъема центральной штанги
нет
Уровень
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х8х8
Вес, г.
500

Описание товара Монопод Manfrotto Element MII MMELMIIA5BK

Manfrotto Element Monopod Black – 5-секционный монопод из алюминиевого сплава, который раскладывается до 150 см, складывается до 41,5 см и весит всего 500 г. Верхняя часть имеет резиновый ухват с логотипом Manfrotto и ремешком для запястья, чтобы обеспечить оптимальное сцепление и ощущение полного контроля при использовании монопода в движении. Монопод Manfrotto Element удерживает до 15 кг, надежно сопровождая съемку с телеобъективом. Это лучший выбор для спорта, свадьбы, съемки дикой природы или любого жанра фотографии, требующего сочетания небольшой занимаемой площади опоры и устойчивой поддержки. Съемная кнопка на верхней части диска показывает винт 1/4 -20 для крепления непосредственно камеры или для дополнительной головы Manfrotto. Высота регулируется поворотными замками twist locks. Этот эргономичный механизм делает монопод быстрым и удобным в эксплуатации – основные характеристики идеального монопода.

Отзывы о товаре Монопод Manfrotto Element MII MMELMIIA5BK




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Моноподы
Головка в комплекте
нет
Длина в сложенном состоянии, см
41.5
Количество секций в штативных ножках
5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
150
Максимальная нагрузка, кг
15
Минимальная рабочая высота, см
40.8
Ручной привод подъема центральной штанги
нет
Уровень
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Manfrotto Element Monopod Black – 5-секционный монопод из алюминиевого сплава, который раскладывается до 150 см, складывается до 41,5 см и весит всего 500 г. Верхняя часть имеет резиновый ухват с логотипом Manfrotto и ремешком для запястья, чтобы обеспечить оптимальное сцепление и ощущение полного контроля при использовании монопода в движении. Монопод Manfrotto Element удерживает до 15 кг, надежно сопровождая съемку с телеобъективом. Это лучший выбор для спорта, свадьбы, съемки дикой природы или любого жанра фотографии, требующего сочетания небольшой занимаемой площади опоры и устойчивой поддержки. Съемная кнопка на верхней части диска показывает винт 1/4 -20 для крепления непосредственно камеры или для дополнительной головы Manfrotto. Высота регулируется поворотными замками twist locks. Этот эргономичный механизм делает монопод быстрым и удобным в эксплуатации – основные характеристики идеального монопода.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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