Монопод Manfrotto ALU 4 SEC MVMXPROA4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Моноподы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 141764
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Моноподы
Возможность замены головки
нет
Головка в комплекте
нет
Длина в сложенном состоянии, см
67.5
Количество секций в штативных ножках
4
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
191
Максимальная нагрузка, кг
8
Минимальная рабочая высота, см
67.5
Ручной привод подъема центральной штанги
нет
Сменная площадка
нет
Уровень
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х8х8
Вес, кг.
1
Описание товара Монопод Manfrotto ALU 4 SEC MVMXPROA4
монопод, высота съемки: от 67.5 до 191 см, без головки, вес: 1.2 кг, длина (в сложенном состоянии): 67.5 см
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Бренд
Тип товара
Моноподы
Возможность замены головки
нет
Головка в комплекте
нет
Длина в сложенном состоянии, см
67.5
Количество секций в штативных ножках
4
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
191
Максимальная нагрузка, кг
8
Минимальная рабочая высота, см
67.5
Ручной привод подъема центральной штанги
нет
Сменная площадка
нет
Уровень
нет
Развернуть
Страна производитель
Китай
монопод, высота съемки: от 67.5 до 191 см, без головки, вес: 1.2 кг, длина (в сложенном состоянии): 67.5 см
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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