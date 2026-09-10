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Монопод карбоновый Gitzo GM4552L 4 long серия, 5 секций, высокий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монопод карбоновый Gitzo GM4552L 4 long серия, 5 секций, высокий

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Монопод карбоновый Gitzo GM4552L 4 long серия, 5 секций, высокий - фото 1
Монопод карбоновый Gitzo GM4552L 4 long серия, 5 секций, высокий - фото 2
Монопод карбоновый Gitzo GM4552L 4 long серия, 5 секций, высокий - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Моноподы
  • Монопод карбоновый Gitzo GM4552L 4 long серия, 5 секций, высокий - фото 1
  • Монопод карбоновый Gitzo GM4552L 4 long серия, 5 секций, высокий - фото 2
  • Монопод карбоновый Gitzo GM4552L 4 long серия, 5 секций, высокий - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361445
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Характеристики

Бренд
GITZO
Тип товара
Моноподы
Головка в комплекте
нет
Длина в сложенном состоянии, см
56
Количество секций в штативных ножках
5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
190
Максимальная нагрузка, кг
30
Минимальная рабочая высота, см
56
Ручной привод подъема центральной штанги
нет
Уровень
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х35х33
Вес, кг.
1

Описание товара Монопод карбоновый Gitzo GM4552L 4 long серия, 5 секций, высокий

Gitzo GM4552L – 5-секционный монопод из углепластика (карбона). Это самая высокая модель в семействе моноподов Gitzo 4 серии (190 см), она обеспечивает достаточный уровень на небольшом пространстве и особенно эффективна при съемке в толпе или через ограды. Благодаря использованию карбона этот монопод очень легок (всего 730 г), его можно спокойно носить на протяжении всего дня съемок. Gitzo GM4552L использует фирменную технологию Carbon eXact и волокно HM (High Modulus), благодаря чему секции входят одна в другую максимально плотно, раскачка отсутствует, что обеспечивает исключительную стабильность. Диаметр каждой секции также увеличен – для увеличения площади соприкосновения в замке. Монопод использует новые цанговые замки системы G-Lock Ultra. которые работают мягко и плавно, но в то же время крепко фиксируют каждое соединение и обладают повышенной стойкостью к проникновению пыли и грязи. Благодаря этим технологиям Gitzo GM4552L выдерживает нагрузку до 30 кг – вы можете спокойно опереться на этот монопод при съемке даже с самой тяжелой камерой. Монопод имеет удобную двухстороннюю резьбу 1/4 и 3/8 для крепления различных типов камер, объективов и штативных головок. Он складывается до 56 см и легко упаковывается в рюкзак или крепится на нем ремнем для дневных и ночных походов. База GM4552L имеет инновационную 50-миллиметровую резиновую ножку с поворотным шаровым соединением для плавного движения, что идеально подходит для съемки движущихся объектов. Она обеспечивает прочное основание и максимальную устойчивость на любой поверхности и может быть удалена при необходимости и заменена на дополнительные ножки или металлические шипы. Монопод также оснащен эргономичной текстурированной рукояткой и съемным ремешком для запястья, что позволяет фотографам свободно перемещаться вместе с моноподом, прикрепленным к их поясу или одежде.

Отзывы о товаре Монопод карбоновый Gitzo GM4552L 4 long серия, 5 секций, высокий




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
GITZO
Тип товара
Моноподы
Головка в комплекте
нет
Длина в сложенном состоянии, см
56
Количество секций в штативных ножках
5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
190
Максимальная нагрузка, кг
30
Минимальная рабочая высота, см
56
Ручной привод подъема центральной штанги
нет
Уровень
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Gitzo GM4552L – 5-секционный монопод из углепластика (карбона). Это самая высокая модель в семействе моноподов Gitzo 4 серии (190 см), она обеспечивает достаточный уровень на небольшом пространстве и особенно эффективна при съемке в толпе или через ограды. Благодаря использованию карбона этот монопод очень легок (всего 730 г), его можно спокойно носить на протяжении всего дня съемок. Gitzo GM4552L использует фирменную технологию Carbon eXact и волокно HM (High Modulus), благодаря чему секции входят одна в другую максимально плотно, раскачка отсутствует, что обеспечивает исключительную стабильность. Диаметр каждой секции также увеличен – для увеличения площади соприкосновения в замке. Монопод использует новые цанговые замки системы G-Lock Ultra. которые работают мягко и плавно, но в то же время крепко фиксируют каждое соединение и обладают повышенной стойкостью к проникновению пыли и грязи. Благодаря этим технологиям Gitzo GM4552L выдерживает нагрузку до 30 кг – вы можете спокойно опереться на этот монопод при съемке даже с самой тяжелой камерой. Монопод имеет удобную двухстороннюю резьбу 1/4 и 3/8 для крепления различных типов камер, объективов и штативных головок. Он складывается до 56 см и легко упаковывается в рюкзак или крепится на нем ремнем для дневных и ночных походов. База GM4552L имеет инновационную 50-миллиметровую резиновую ножку с поворотным шаровым соединением для плавного движения, что идеально подходит для съемки движущихся объектов. Она обеспечивает прочное основание и максимальную устойчивость на любой поверхности и может быть удалена при необходимости и заменена на дополнительные ножки или металлические шипы. Монопод также оснащен эргономичной текстурированной рукояткой и съемным ремешком для запястья, что позволяет фотографам свободно перемещаться вместе с моноподом, прикрепленным к их поясу или одежде.
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Отзывы


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