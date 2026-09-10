Описание товара Монопод карбоновый Gitzo GM4552L 4 long серия, 5 секций, высокий

Gitzo GM4552L – 5-секционный монопод из углепластика (карбона). Это самая высокая модель в семействе моноподов Gitzo 4 серии (190 см), она обеспечивает достаточный уровень на небольшом пространстве и особенно эффективна при съемке в толпе или через ограды. Благодаря использованию карбона этот монопод очень легок (всего 730 г), его можно спокойно носить на протяжении всего дня съемок. Gitzo GM4552L использует фирменную технологию Carbon eXact и волокно HM (High Modulus), благодаря чему секции входят одна в другую максимально плотно, раскачка отсутствует, что обеспечивает исключительную стабильность. Диаметр каждой секции также увеличен – для увеличения площади соприкосновения в замке. Монопод использует новые цанговые замки системы G-Lock Ultra. которые работают мягко и плавно, но в то же время крепко фиксируют каждое соединение и обладают повышенной стойкостью к проникновению пыли и грязи. Благодаря этим технологиям Gitzo GM4552L выдерживает нагрузку до 30 кг – вы можете спокойно опереться на этот монопод при съемке даже с самой тяжелой камерой. Монопод имеет удобную двухстороннюю резьбу 1/4 и 3/8 для крепления различных типов камер, объективов и штативных головок. Он складывается до 56 см и легко упаковывается в рюкзак или крепится на нем ремнем для дневных и ночных походов. База GM4552L имеет инновационную 50-миллиметровую резиновую ножку с поворотным шаровым соединением для плавного движения, что идеально подходит для съемки движущихся объектов. Она обеспечивает прочное основание и максимальную устойчивость на любой поверхности и может быть удалена при необходимости и заменена на дополнительные ножки или металлические шипы. Монопод также оснащен эргономичной текстурированной рукояткой и съемным ремешком для запястья, что позволяет фотографам свободно перемещаться вместе с моноподом, прикрепленным к их поясу или одежде.