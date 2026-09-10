Монопод Manfrotto MPMXPROC4 Black
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Моноподы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 327331
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Моноподы
Возможность замены головки
Да
Головка в комплекте
нет
Длина в сложенном состоянии, см
52
Количество секций в штативных ножках
4
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
164.5
Максимальная нагрузка, кг
7
Минимальная рабочая высота, см
52
Ручной привод подъема центральной штанги
нет
Сменная площадка
нет
Уровень
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х35х33
Вес, г.
700
Описание товара Монопод Manfrotto MPMXPROC4 Black
MPMXPROC4 — обновленная серия моноподов XPRO, ориентированная на продвинутых фотографов-любителей и профессионалов. 4-секционная модель выполнена из карбона. Монопод обладает значительной рабочей высотой 164,5 см, при минимальном весе. За счет этого MMXPROC4 не станет обузой при долгих пеших переходах или в дальних поездках.
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Бренд
Тип товара
Моноподы
Возможность замены головки
Да
Головка в комплекте
нет
Длина в сложенном состоянии, см
52
Количество секций в штативных ножках
4
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
164.5
Максимальная нагрузка, кг
7
Минимальная рабочая высота, см
52
Ручной привод подъема центральной штанги
нет
Сменная площадка
нет
Уровень
нет
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Страна производитель
Китай
MPMXPROC4 — обновленная серия моноподов XPRO, ориентированная на продвинутых фотографов-любителей и профессионалов. 4-секционная модель выполнена из карбона. Монопод обладает значительной рабочей высотой 164,5 см, при минимальном весе. За счет этого MMXPROC4 не станет обузой при долгих пеших переходах или в дальних поездках.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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