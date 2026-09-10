Монопод карбоновый Gitzo GM4532 4 серия, 3 секций
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Монопод карбоновый Gitzo GM4532 4 серия, 3 секций
Монопод Gitzo GM4532 4 серии — инновационный 3-секционный легкий монопод из углепластика. Это самая быстрая в работе модель с самой прочной структурой в серии. В 4 серии используются штанги более крупных размеров (диаметр верхней секции ноги 37,0 мм) и прочные штанги Carbon eXact, которые обеспечивают непоколебимую стабильность при профессиональном использовании DSLR-камер, длиннофокусных объективов, и видеокамер. При этом, моноподы этой серии чрезвычайно легкие и достаточно стройные для удобного захвата рукой. Система замков Gitzo G-Lock Ultra делает монопод еще прочнее, жестко соединяя секции ноги и защищая соединения от влаги и грязи. GM4532 раскладывается до 163 см, надежно удерживая впечатляющие 30 кг оборудования. Он весит всего 670 грамм, складывается до 66 см и легко упаковывается в рюкзак или крепится на нем ремне, что удобно в походах. Инновационная 3-секционная структура этой модели делает возможной самые быстрые сборку и складывание в этой серии. Монопод имеет удобную двухстороннюю резьбу 1/4 и 3/8 для крепления различных типов камер, объективов и голов. База GM4532 имеет инновационную 50-миллиметровую резиновую ножку с поворотным шаровым соединением для плавного движения, что идеально подходит для съемки движущихся объектов. Она обеспечивает прочное основание и максимальную устойчивость на любой поверхности и может быть удалена при необходимости и заменена на дополнительные ножки или металлические шипы. Монопод также оснащен знаковой эргономичной текстурированной рукой Gitzo и съемным ремешком для запястья, что позволяет фотографам свободно перемещаться вместе с моноподом, прикрепленным к их поясу или одежде.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы
Отзывы о товаре Монопод карбоновый Gitzo GM4532 4 серия, 3 секций