Кронштейн настенный Kromax DIX-17 22-55" (наклон -15°/+15°, поворот 180°, до 40 кг, черный)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%1 830 руб. 3 219 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 214127
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х24х6
Вес, кг.
2.9
Описание товара Кронштейн настенный Kromax DIX-17 22-55" (наклон -15°/+15°, поворот 180°, до 40 кг, черный)
Позволяет сэкономить место в помещении, рационально расположив телевизор и монитор. На стеновую пластину металлического настенного крепления можно установить вошедшие в комплект декоративные панели, скрыв тем самым крепеж и детали самого кронштейна.
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Позволяет сэкономить место в помещении, рационально расположив телевизор и монитор. На стеновую пластину металлического настенного крепления можно установить вошедшие в комплект декоративные панели, скрыв тем самым крепеж и детали самого кронштейна.
Кронштейн настенный Kromax DIX-17 22-55" (наклон -15°/+15°, поворот 180°, до 40 кг, черный) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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