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Кронштейн Onkron FM6 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн Onkron FM6

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Кронштейн Onkron FM6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Диагональ телевизора, дюйм
65
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-59%
1 640 руб.  3 993 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 194142
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Характеристики

Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
200Х200, 200Х300, 300Х300, 300Х400, 400Х400, 600x400 мм.
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
65
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х10х3
Вес, кг.
1.74

Описание товара Кронштейн Onkron FM6

Кронштейн Onkron FM6, предназначен для телевизоров с размерами диагонали от 32 до 46 дюймов и весом не превышающих 45 кг. Крепление FM6, позволяет повесить телевизор близко к стене на расстояние 29 мм, встроенный водный уровень обеспечивает точный монтаж кронштейна на стену.

Отзывы о товаре Кронштейн Onkron FM6




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
200Х200, 200Х300, 300Х300, 300Х400, 400Х400, 600x400 мм.
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
65
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
45
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн Onkron FM6, предназначен для телевизоров с размерами диагонали от 32 до 46 дюймов и весом не превышающих 45 кг. Крепление FM6, позволяет повесить телевизор близко к стене на расстояние 29 мм, встроенный водный уровень обеспечивает точный монтаж кронштейна на стену.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн Onkron FM6 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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