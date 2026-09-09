Кронштейн Onkron FM6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Диагональ телевизора, дюйм
65
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-59%1 640 руб. 3 993 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 194142
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
200Х200, 200Х300, 300Х300, 300Х400, 400Х400, 600x400 мм.
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
65
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х10х3
Вес, кг.
1.74
Описание товара Кронштейн Onkron FM6
Кронштейн Onkron FM6, предназначен для телевизоров с размерами диагонали от 32 до 46 дюймов и весом не превышающих 45 кг. Крепление FM6, позволяет повесить телевизор близко к стене на расстояние 29 мм, встроенный водный уровень обеспечивает точный монтаж кронштейна на стену.
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Бренд
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
200Х200, 200Х300, 300Х300, 300Х400, 400Х400, 600x400 мм.
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
65
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
45
Страна производитель
Китай
Кронштейн Onkron FM6, предназначен для телевизоров с размерами диагонали от 32 до 46 дюймов и весом не превышающих 45 кг. Крепление FM6, позволяет повесить телевизор близко к стене на расстояние 29 мм, встроенный водный уровень обеспечивает точный монтаж кронштейна на стену.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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