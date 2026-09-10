Кронштейн для мониторов ЖК Buro M052 черный 15"-32" макс.8кг крепление к столешнице поворот и наклон
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Характеристики
Описание товара Кронштейн для мониторов ЖК Buro M052 черный 15"-32" макс.8кг крепление к столешнице поворот и наклон
Кронштейн для мониторов ЖК Buro M052 черного цвета представляет собой надежное решение для установки мониторов размером от 15 до 32 дюймов. Он обладает прочной конструкцией, способной выдерживать вес мониторов до 8 кг. Благодаря своей универсальности, кронштейн подходит для различных мест установки, включая домашний офис, рабочее пространство или коммерческое помещение. Кронштейн для мониторов ЖК Buro M052 обладает широким диапазоном регулировок, позволяющих настроить его под индивидуальные потребности пользователя. Он имеет возможность поворота влево и вправо на 180 градусов, наклона вперед и назад на 45 градусов, а также регулировку высоты на 360 мм. Это позволяет достичь оптимального угла обзора и комфортной позиции при работе с монитором. Кронштейн для мониторов ЖК Buro M052 черного цвета идеальное решение для создания эргономичного и функционального рабочего пространства. Он сочетает в себе прочность, удобство и стильный дизайн, который подойдет к любому интерьеру. Благодаря этому кронштейну, вы сможете освободить ценное пространство на столе и настроить монитор так, чтобы он соответствовал вашим требованиям и предпочтениям.
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