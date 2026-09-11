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Кронштейн Onkron FM1 чёрный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн Onkron FM1 чёрный

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Кронштейн Onkron FM1 чёрный - фото 3
Кронштейн Onkron FM1 чёрный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ и аппаратуру
  • Кронштейн Onkron FM1 чёрный - фото 1
  • Кронштейн Onkron FM1 чёрный - фото 2
  • Кронштейн Onkron FM1 чёрный - фото 3
  • Кронштейн Onkron FM1 чёрный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
700 руб.  1 115 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 510423
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Характеристики

Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейны под ТВ и аппаратуру
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х11х5
Вес, кг.
1.2

Описание товара Кронштейн Onkron FM1 чёрный

Настенный кронштейн ONKRON FM1 предназначен для телевизоров с диагональю от 17 до 43 дюймов (43,18-109,2 см). Максимальный выдерживаемый вес составляет 30 кг. Крепление универсально за счет множества предусмотренных производителем размеров VESA – от 75x75 мм до 200x200 мм. Широкий выбор вариантов монтажных отверстий для установки на стену позволяет надежно зафиксировать кронштейн даже при креплении к не самым прочным поверхностям. Изделие выполнено из холоднокатаной стали SPCC-класса, что обеспечит его прочность и долговечность. Приятно Вас удивит и стоимость кронштейна – ценовое решение можно назвать максимально выгодным, учитывая высокое качество и заявленные технические характеристики.

Отзывы о товаре Кронштейн Onkron FM1 чёрный




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Характеристики
Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейны под ТВ и аппаратуру
Страна производитель
Китай
Описание
Настенный кронштейн ONKRON FM1 предназначен для телевизоров с диагональю от 17 до 43 дюймов (43,18-109,2 см). Максимальный выдерживаемый вес составляет 30 кг. Крепление универсально за счет множества предусмотренных производителем размеров VESA – от 75x75 мм до 200x200 мм. Широкий выбор вариантов монтажных отверстий для установки на стену позволяет надежно зафиксировать кронштейн даже при креплении к не самым прочным поверхностям. Изделие выполнено из холоднокатаной стали SPCC-класса, что обеспечит его прочность и долговечность. Приятно Вас удивит и стоимость кронштейна – ценовое решение можно назвать максимально выгодным, учитывая высокое качество и заявленные технические характеристики.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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